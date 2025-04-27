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Şahinbey Ampute’den şampiyonluk yolunda önemli galibiyet: 2-1

Şahinbey Ampute’den şampiyonluk yolunda önemli galibiyet: 2-1

14:4127/04/2025, Pazar
IHA
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Şahinbey Ampute’den şampiyonluk yolunda önemli galibiyet: 2-1
Şahinbey Ampute’den şampiyonluk yolunda önemli galibiyet: 2-1

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Alves Kablo Ampute Futbol Spor Kulübü Takımı’nı deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Alves Kablo Ampute Futbol Spor Kulübü Takımı’nı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki en büyük rakibini geride bırakmış oldu. İki takım için de hayati önem taşıyan karşılaşmada Mavi-beyazlı ekip gülen taraf olurken, şampiyonluk kupasına da bir adım daha yaklaşmış oldu.


"Hedefimiz şampiyonluk"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin şampiyonluk kupasını Gaziantep’e getirmek olduğunu ifade ederek, "Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı olarak hedefimiz hem kupada hem de ligde şampiyon olmak. Her iki kupayı da Gaziantep’e getirmek için çalışacağız. İyi bir kadromuz var. Alves Kablo Ampute Futbol Spor Kulübü Takımı ligimizin güçlü takımlarından ve her yıl onlar da bizim gibi şampiyon olmak için lige başlıyorlar. Deplasmanda aldığımız bu galibiyetle şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde ettik. İnşallah sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf biz oluruz" dedi.

#Şahinbey Ampute Futbol Takımı
#Alves Kablo Ampute Futbol Spor Kulübü Takım
#ampute ligi
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