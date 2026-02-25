Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sakaryaspor'dan Caner Erkin'e büyük şok: 4 kırmızı kart görmüştü

Sakaryaspor'dan Caner Erkin'e büyük şok: 4 kırmızı kart görmüştü

15:3225/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Caner Erkin
Caner Erkin

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Caner Erkin ile yollarını ayırdı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Sezon başında transfer edilen ve 12 maçta forma giyen Erkin, gördüğü 4 kırmızı kartla dikkati çekmişti.


Tecrübeli futbolcu son olarak Sakaryaspor'un deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın 45 1. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.



#caner erkin
#sakaryaspor
#transfer haberleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Telefonda NFC özelliği nasıl açılır?