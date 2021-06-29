Salih Uçan Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı

Transfermarkt verilerine göre Salih Uçan'ın güncel bonservis değeri 4.6 milyon euro.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sergen Yalçın önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

"Prensip anlaşmasına vardık"

Beşiktaş ile anlaştığını açıklayan Salih Uçan, “Galatasaray ve Trabzonspor’un da ilgisi oldu. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Son işlemler kaldı” ifadelerini kullandı.

TivibuSpor’a konuşan tecrübeli futbolcu, “Beni en çok Beşiktaş istedi. ‘Salih’e ihtiyacımız var’ dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken” diye konuştu.

Geride bıraktığımız sezon Aytemiz Alanyaspor ile 40 karşılaşmada görev alan Salih Uçan, 3 gol ve 7 asistle oynadı.