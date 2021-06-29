Spor Salih Uçan Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Salih Uçan Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Uçan Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı
Transfermarkt verilerine göre Salih Uçan'ın güncel bonservis değeri 4.6 milyon euro.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sergen Yalçın önderliğinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

"Prensip anlaşmasına vardık"

Beşiktaş ile anlaştığını açıklayan Salih Uçan, “Galatasaray ve Trabzonspor’un da ilgisi oldu. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Son işlemler kaldı” ifadelerini kullandı.

TivibuSpor’a konuşan tecrübeli futbolcu, “Beni en çok Beşiktaş istedi. ‘Salih’e ihtiyacımız var’ dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken” diye konuştu.

  • Geride bıraktığımız sezon Aytemiz Alanyaspor ile 40 karşılaşmada görev alan Salih Uçan, 3 gol ve 7 asistle oynadı.

Abone Ol Google News
40 tünelle ulaşılacak

40 tünelle ulaşılacak

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona yaklaşıldı.
Tık uğruna yaptığıpes dedirtti

Tık uğruna yaptığı
pes dedirtti

​Otobüsün üstünde ölümüne yolculuk.
Üniversite sınavları kaldırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

​Meteoroloji uyardı: Batıdan Türkiye'ye giriş yapacak.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti.

Borç yapılandırmasına büyük ilgi var.

Maden ilçesinde saat 06:41'de meydana geldi.

​İngiltere'de iki doz aşılı 50 kişi hayatını kaybetti.

​Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

​Türkiye, zaman mekan dinlemiyor.

​Türkiye'nin yükselişini durdurmak için her yola başvuruyorlar.

​Türksat 5A'dan ilk görüntü geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.