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Salvatore Foti'den Mourinho yorumu: Bu duruma alışkınız

Salvatore Foti'den Mourinho yorumu: Bu duruma alışkınız

22:0129/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
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Yusuf Akçiçek - Salvatore Foti
Yusuf Akçiçek - Salvatore Foti

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Midtjylland maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Mourinho'ya verilen cezaya değinen Foti, "Kendisiyle 4 yıldır çalışıyorum ilk defa başımıza gelen bir durum değil." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe yarın Danimarka ekibi Midtjylland'ın konuğu olacak.


MCH Arena'da saat 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


'Avrupa'da kolay maç yok'

“Avrupa'da oynanan her maç gibi yarınki maç da zor olacak. Avrupa'da kolay maç yok. Özellikle de tur atlamak için belirleyici maçsa. Zor olacağını biliyoruz, sayısal anlamda eksikliğimiz var. Buraya gelenler bir üst tura çıkabilmek için ellerinden geleni yapacaklar”


'2 altyapı oyuncumuz var'

“Eksik oyuncular bizim oyunumuzu tabii ki etkileyecektir. Buraya sayısal anlamda kısıtlı bir kadroyla geldik. 2 altyapı oyuncumuz var. Bu sıkıntıyı Lyon maçında da yaşamıştık. İdeal olan tüm takımın olması olurdu ama bu da üstesinden gelmemiz gereken bir zorluk. Her şeyden önce kim oynarsa oynasın oynayacak oyunculara güveniyoruz."


'Maçı kazanmak için oynarsınız'

"Beraberlik halinde bir üst tura çıkma durumuz var ama o zaman diğer maçlara bakmamız gerekiyor. Bu sporda hiçbir zaman hiçbir maça beraberlik için çıkmazsınız. Maçı kazanmak için oynarsınız. Beraberlik yetebilir ama biz önce kazanmak için oynayacağız”


'Hocamızın eksikliği hissedilecektir'

"İşler iyi gitmediği zaman atmosfer çok iyi olmayabiliyor. (Göztepe maçı) O an en iyi anımız değildi ama maçtan sonrada söyledik zaten devre arası bunun için var. Biz de bunu yaptık. Devre arasında bunları konuştuk. Hocamızın eksikliği hissedilecektir, varlığı her zaman fark yaratır. Kendisiyle 4 yıldır çalışıyorum ilk defa başımıza gelen bir durum değil. Bu durumu alışkınız"


'Oyuncuların hırsı ve isteği değişmişti'

"Yarın nasıl bir sistemle oynayacağımıza dair konuşamam, o zaman rakibe avantaj vermiş olurum. İkinci yarıda 4'lüye geçmiştik ve takım daha iyi oynamıştı ama sadece sistem sebepli bir durum değildi. Oyuncuların hırsı ve isteği değişmişti. Oynayacağımız sistemden bağımsız bunların çok belirleyici olduğunu düşünüyorum."





#Fenerbahçe
#Salvatore Foti
#Jose Mourinho

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