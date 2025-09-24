Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samet Türk bir maçta 6 gol attı

Samet Türk bir maçta 6 gol attı

15:3124/09/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Samet Türk performansıyla maça damga vurdu.
Samet Türk performansıyla maça damga vurdu.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Döğerspor’un 20 yaşındaki kanat oyuncusu Samet Türk, ligin ilk maçında Kayseri Esen Metal SK’ya tam 6 gol attı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan karşılaşmada Kayseri Döğerspor; rakibi Kayseri Esen Metal SK’yi 8-0 mağlup etti. Esen Metal SK karşısında farklı bir galibiyete imza atan Kayseri Döğerspor’da Samet Türk hem attığı goller ile hem de oynadığı futbol ile dikkat çekti. Döğerspor’un aldığı 8-0’lik galibiyetle 6 gole birden imza atan Samet Türk attığı goller sonrası büyük sevinç yaşadı.


Sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten başarılı oyuncu Samet Türk, "Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Hedefleri olan bir takımız ve sezon galibiyetle başlamak bizim için önemliydi. Gol ve goller attığım için çok mutluyum ama önemli olan takımın kazanması. Hafta sonu ilk maçımızı oynadık, güzel başladık. Biz takım olarak hocalarımızdan öğrendiğimizi saha içerisinde futbolun doğrularını yapmak kendimiz zevk alıp izleyicilerimize de aynı keyfi yaşatmak istiyoruz. Bu doğrultuda çok çalışıyoruz ve her zaman en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.



#Kayseri Süper Amatör
#Kayseri Döğerspor
#Samet Türk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH KILAVUZU osym.gov.tr giriş EKRANI: ÖSYM YKS 2. yerleştirme tarihleri ve boş kontenjanlar