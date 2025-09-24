Samet Türk bir maçta 6 gol attı

Kayseri Süper Amatör Küme’de hafta sonu oynanan karşılaşmada Kayseri Döğerspor; rakibi Kayseri Esen Metal SK’yi 8-0 mağlup etti. Esen Metal SK karşısında farklı bir galibiyete imza atan Kayseri Döğerspor’da Samet Türk hem attığı goller ile hem de oynadığı futbol ile dikkat çekti. Döğerspor’un aldığı 8-0’lik galibiyetle 6 gole birden imza atan Samet Türk attığı goller sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten başarılı oyuncu Samet Türk, "Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Hedefleri olan bir takımız ve sezon galibiyetle başlamak bizim için önemliydi. Gol ve goller attığım için çok mutluyum ama önemli olan takımın kazanması. Hafta sonu ilk maçımızı oynadık, güzel başladık. Biz takım olarak hocalarımızdan öğrendiğimizi saha içerisinde futbolun doğrularını yapmak kendimiz zevk alıp izleyicilerimize de aynı keyfi yaşatmak istiyoruz. Bu doğrultuda çok çalışıyoruz ve her zaman en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.