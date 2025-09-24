Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk penaltı golü Bulut’tan

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2025-2026 futbol sezonu başladı. Geride kalan hafta sonu oynanan 6 müsabakada 27 gol atıldı. Sezonun ilk golü Hacılar Erciyesspor’dan geldi. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı Amaratspor maçında 6. dakikada Buğrahan Gökşen’in golü ile öne geçmişti. Bu gol sezonun ilk golü oldu. Sezonun ilk penaltı golü Kayseri Şekerspor’dan geldi. Yeşil-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Bulut Akbaş, Özvatanspor maçının 8. dakikasında attığı penaltı golü ile takımını öne geçirmişti.