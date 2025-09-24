Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk penaltı golü Bulut’tan

Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk penaltı golü Bulut’tan

15:1424/09/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk penaltı golü Bulut’tan
Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk penaltı golü Bulut’tan

Kayseri Süper Amatör Küme’de sezonun ilk penaltı golünü Şekerspor’dan Bulut Akbaş kaydetti.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2025-2026 futbol sezonu başladı. Geride kalan hafta sonu oynanan 6 müsabakada 27 gol atıldı. Sezonun ilk golü Hacılar Erciyesspor’dan geldi. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı Amaratspor maçında 6. dakikada Buğrahan Gökşen’in golü ile öne geçmişti. Bu gol sezonun ilk golü oldu. Sezonun ilk penaltı golü Kayseri Şekerspor’dan geldi. Yeşil-beyazlı ekibin başarılı oyuncusu Bulut Akbaş, Özvatanspor maçının 8. dakikasında attığı penaltı golü ile takımını öne geçirmişti.

Sezonun ilk penaltı kaçıran ismi ise Şekerspor’dan Mehmet Tatlı oldu. Tecrübeli oyuncu, Özvatanspor maçının 22. dakikasında kullandığı penaltı atışını gole çevirememişti.

#kayseri sürper amatör kupa
#bulut akbaş
#şekerspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kaleci penaltıyı kurtarırsa ne olur? FİFA yeni kuralı ne diyor?