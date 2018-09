Şampiyonlar Ligi 'VAR'a geçiyor

Dünyanın birçok liginde uygulanmaya başlanan Video Hakem Sistemi'nin gelecek sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde de kullanılmaya başlanacağı açıklandı.

Bu sezon Devler Ligi'nde testlerinin yapıldığı VAR sisteminin, başarılı bir şekilde sonuç verdiği bu sebeple gelecek sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde uygulanması için çalışmaların başladığı aktarıldı.

Premier Lig'de henüz uygulanmayan VAR sisteminin gelecek sezondan itibaren İngiltere'de de kullanılmaya başlanması bekleniyor.

VAR sisteminin uygulanacağı diğer organizasyonlar:

- 2019 UEFA Süper Kupa

- EURO 2020

- 2020/21 Avrupa Ligi

- 2021 Uluslar Ligi finalleri