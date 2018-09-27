UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi 'VAR'a geçiyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2019/20 sezonundan itibaren VAR sisteminin uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
VAR sistemi dünya futbolunda kısa sürede yaygınlaştı.

VAR sistemi dünya futbolunda kısa sürede yaygınlaştı.

Dünyanın birçok liginde uygulanmaya başlanan Video Hakem Sistemi'nin gelecek sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde de kullanılmaya başlanacağı açıklandı.

Bu sezon Devler Ligi'nde testlerinin yapıldığı VAR sisteminin, başarılı bir şekilde sonuç verdiği bu sebeple gelecek sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde uygulanması için çalışmaların başladığı aktarıldı.

Premier Lig'de henüz uygulanmayan VAR sisteminin gelecek sezondan itibaren İngiltere'de de kullanılmaya başlanması bekleniyor.

VAR sisteminin uygulanacağı diğer organizasyonlar:

  • - 2019 UEFA Süper Kupa
  • - EURO 2020
  • - 2020/21 Avrupa Ligi
  • - 2021 Uluslar Ligi finalleri

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