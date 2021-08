Şampiyonlar Ligi kura çekimi | CANLI

Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimini hangi kanal yayınlayacak? Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi kura çekimini hiçbir TV kanalı yayınlamayacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimini Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı canlı olarak sosyal medya hesabından izleyicilerle buluşturacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilecek.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler?

1. torba

Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting Lizbon

2. torba

Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund.

3. torba

Shakhtar, Porto, Ajax, RB Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit.

4. torba

BEŞİKTAŞ, Dinamo Kiev, Sheriff Tiraspol, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

Champions League draw pots ✅

🤔 What's the best group you can make? #UCLdraw pic.twitter.com/NFgXYnnf7r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021