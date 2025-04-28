Şampiyonlar Ligi Kupası
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlayacak.
Şampiyonlarr Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak.
"Devler Ligi"nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın
22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)
30 Nisan Çarşamba
22.00 Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya)
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