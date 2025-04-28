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Devler Ligi'nde yarı final heyecanı

Devler Ligi'nde yarı final heyecanı

09:5128/04/2025, Pazartesi
AA
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Şampiyonlar Ligi Kupası
Şampiyonlar Ligi Kupası

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlayacak.

Şampiyonlarr Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak.


"Devler Ligi"nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:


Yarın

22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)


30 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya)






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