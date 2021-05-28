Spor Şampiyonlar Liginde yaklaşık 1,8 milyar euroluk final
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Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 1,8 milyar euroluk final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu finalinde karşılaşacak İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea'nin kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 780 milyon euronun üzerinde.

Haber Merkezi AA
Şampiyonlar Liginde yaklaşık 1,8 milyar euroluk final
Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geliyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar euro, Chelsea'de ise 779,8 milyon avro oldu.

Manchester City'nin en değerli oyuncuları arasında, 100'er milyon euroluk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İngiliz Raheem Sterling öne çıkıyor. 70'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Phil Foden de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 17 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a biçilen bonservis bedeli ise 40 milyon euro.

Chelsea'nin en pahalı oyuncuları Havertz ile Werner

Chelsea'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alman oyunculardan Kai Havertz 70, Timo Werner ise 60 milyon euroluk piyasa değeriyle takımın en değerli oyuncuları sıralamasının başlarında yer alıyor.

Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 12 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunu Werner ile paylaşan İngiliz santrafor Tammy Abraham ise 40 milyon euroluk değere sahip.

Oyuncuların piyasa değerleri

Manchester Cityli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

  • Kevin De Bruyne 100 milyon
  • Raheem Sterling 100 milyon
  • Bernardo Silva 70 milyon
  • Ruben Dias 70 milyon
  • Rodri 70 milyon
  • Phil Foden 70 milyon
  • Gabriel Jesus 60 milyon
  • Ederson 56 milyon
  • Aymeric Laporte 50 milyon
  • Joao Cancelo 50 milyon
  • Ferran Torres 50 milyon
  • Riyad Mahrez 42 milyon
  • İlkay Gündoğan 40 milyon
  • Kyle Walker 35 milyon
  • Nathan Ake 35 milyon
  • John Stones 30 milyon
  • Sergio Agüero 25 milyon
  • Benjamin Mendy 22 milyon
  • Oleksandr Zinchenko 20 milyon
  • Eric Garcia 20 milyon
  • Zack Steffen 6 milyon
  • Philippe Sandler 3 milyon
  • Fernandinho 2,5 milyon
  • Scott Carson 500 bin
  • Toplam 1,03 milyar euro

Chelsea'deki futbolcuların piyasa değerleri ise şöyle:


  • Kai Havertz 70 milyon
  • Timo Werner 65 milyon
  • Mason Mount 60 milyon
  • N'Golo Kante 55 milyon
  • Christian Pulisic 50 milyon
  • Ben Chilwell 50 milyon
  • Mateo Kovacic 45 milyon
  • Jorginho 45 milyon
  • Hakim Ziyech 40 milyon
  • Tammy Abraham 40 milyon
  • Reece James 40 milyon
  • Callum Hudson-Odoi 35 milyon
  • Kurt Zouma 32 milyon
  • Andreas Christensen 28 milyon
  • Antonio Rüdiger 25 milyon
  • Edouard Mendy 25 milyon
  • Cesar Azpilicueta 17 milyon
  • Emerson 15 milyon
  • Marcos Alonso 13 milyon
  • Kepa 13 milyon
  • Billy Gilmour 7 milyon
  • Olivier Giroud 5 milyon
  • Thiago Silva 3,5 milyon
  • Charly Musonda Jr. 1 milyon
  • Willy Caballero 300 bin
  • Toplam 779,80 milyon euro

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