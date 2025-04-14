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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor! İşte maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor! İşte maç programı

09:5514/04/2025, Pazartesi
AA
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşları oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşları oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.


"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:


Yarın:

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)


22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)


16 Nisan Çarşamba:

22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)


22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)

#Şampiyonlar Ligi
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