Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler

Aydın'ın Kuyucak İlçesi'nin takımı Pamukörenspor, lig maratonu sonrası kupasına kavuştu. Yaklaşık 2 yıl önce 17 Ağustos 2020'de 25 yaşında hayatını kaybeden takım arkadaşlarını unutmayan futbolcular, verdikleri sözü tutarak kupayı Horsunlu Mahalle Mezarlığı'ndaki Burak Can Öner'in kabrine götürdü.
Şampiyonluk töreninde Burak Can Öner'in madalyası da babası Hüseyin Öner'e takdim edildi. Öner, törende duygusal anlar yaşadı.
- "Sen bizim kalbimizde yaşamaya devam edeceksin"
- Futbolcular tarafından yapılan açıklamada, "Biz senin için oynadık, tüm maçlarımızda seni düşünerek oynadık ve kazanmak için mücadele ettik. Sezon boyunca oynadığımız tüm maçlarımızda verdiğimiz mücadeleyi başararak ve kazanarak sonuca ulaştık. Bu kupayı da senin için kazandık. Sen huzurlu uyu. Biz kazandığımız kupayı sana getirdik. Sana verdiğimiz sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sen bizim kalbimizde yaşamaya devam edeceksin" ifadeleri yer aldı.