Spor Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler
FUTBOL FUTBOL

Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler

Aydın Süper Amatör Ligi 1'inci Grup'ta şampiyon olan Pamukörenspor'da futbolcular 2 yıl önce hayatını kaybeden takım arkadaşları Burak Can Öner'i unutmadı. Şampiyon takım oyuncuları verdikleri sözü tutarak şampiyonluk kupasını Burak Can'ın mezarına götürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler
Pamukörenspor, şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdü.

Aydın'ın Kuyucak İlçesi'nin takımı Pamukörenspor, lig maratonu sonrası kupasına kavuştu. Yaklaşık 2 yıl önce 17 Ağustos 2020'de 25 yaşında hayatını kaybeden takım arkadaşlarını unutmayan futbolcular, verdikleri sözü tutarak kupayı Horsunlu Mahalle Mezarlığı'ndaki Burak Can Öner'in kabrine götürdü.

Şampiyonluk töreninde Burak Can Öner'in madalyası da babası Hüseyin Öner'e takdim edildi. Öner, törende duygusal anlar yaşadı.

  • "Sen bizim kalbimizde yaşamaya devam edeceksin"
  • Futbolcular tarafından yapılan açıklamada, "Biz senin için oynadık, tüm maçlarımızda seni düşünerek oynadık ve kazanmak için mücadele ettik. Sezon boyunca oynadığımız tüm maçlarımızda verdiğimiz mücadeleyi başararak ve kazanarak sonuca ulaştık. Bu kupayı da senin için kazandık. Sen huzurlu uyu. Biz kazandığımız kupayı sana getirdik. Sana verdiğimiz sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sen bizim kalbimizde yaşamaya devam edeceksin" ifadeleri yer aldı.

Pamukörenspor
Pamukörenspor
Boğazabariyer çekelim

Boğaz'a
bariyer çekelim

​Mayın alarmı sonrası dikkat çeken öneri.
Gizli savaş hazırlığı

Gizli savaş hazırlığı

​Rus askerlerini korkutacak görüntü.
Konutta beş yıl uyarısı

Yanlış beyanda bulunana yüklü ceza yolda.

​Rusya'dan İstanbul'daki müzakereler için yeni açıklama.

Sağlık Bakanı Koca haftalık haritayı paylaştı.

​Türk ordusu 'Volkan' ile vurmaya hazırlanıyor.

​BMW i4 Türkiye'de satışta: Fiyat listesi belli oldu.

​Sualtı Savunma Timleri müdahale ediyor.

​Biden'ın sözleri üzerine Macron'dan açıklama.

​Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu: Detaylar belli oldu.

​Valiliklere yazı gönderildi.
Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin ilk taksiti ödendi
Gündem

Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin ilk taksiti ödendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Twitter'dan 'Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor' ifadesinde bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu'nun bugün detayları açıklıyor.
Havalar ısınıyor: Ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek
Gündem

Havalar ısınıyor: Ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, hafta ortasından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın yurdun batısı çarşamba ise doğusunda yağış bekleniyor. Diğer günler yurt genelinde yağış görülmeyecek.
'Eko İklim Zirvesi' başlıyor: İklim değişikliği ile mücadele Anadolu’dan dünyaya yayılacak
Hayat

'Eko İklim Zirvesi' başlıyor: İklim değişikliği ile mücadele Anadolu’dan dünyaya yayılacak

30-31 Mart tarihlerinde Ato Congresıum’da gerçekleşecek Zirve’de, “iklim değişikliği” ve “yeşil dönüşüm” konuları a’dan z’ye tüm yönleriyle 360 derece ele alınacak. Zirve, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda paydaşı bir araya getiriyor. Dünyadaki ilk “ekonomi ve iklim değişikliği” temalı fuara da ev sahipliği yapacak Zirve’de, Türkiye’nin otomobili TOGG'da yer alacak. Ayna Grubu’nun Zirve’ye özel “insan” isimli bir şarkı seslendireceği zirvede, geri dönüşümü kağıt toplayıcısı bir genç anlatacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.