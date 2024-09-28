Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Göztepe'yi 4-3 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri dakika 28' Mouandilmadji, 70' 90+1' Ntcham (2) ve 79' Schindler kaydetti. Göztepe'nin gollerini dakika 13' Zeki Yavru (KK), 41' Romulo ve 50' Juan attı. Samsunspor-Göztepe maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri dakika 28' Mouandilmadji, 70' 90+1' Ntcham (2) ve 79' Schindler attı.
Göztepe'nin gollerini dakika 13' Zeki Yavru (KK), 41' Romulo ve 50' Juan kaydetti.
Bu sonucun ardından İzmir ekibi bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Samsunspor bu galibiyetle puanını 15 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Göztepe 9 puanla 6. sırada kaldı.