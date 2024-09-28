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7 gollü maçta Samsunspor geriden gelerek Göztepe'yi mağlup etti |ÖZET

7 gollü maçta Samsunspor geriden gelerek Göztepe'yi mağlup etti |ÖZET

18:1228/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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90+1. dakikada üç puanı aldı.
90+1. dakikada üç puanı aldı.

Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Göztepe'yi 4-3 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri dakika 28' Mouandilmadji, 70' 90+1' Ntcham (2) ve 79' Schindler kaydetti. Göztepe'nin gollerini dakika 13' Zeki Yavru (KK), 41' Romulo ve 50' Juan attı. Samsunspor-Göztepe maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.


Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri dakika 28' Mouandilmadji, 70' 90+1' Ntcham (2) ve 79' Schindler attı.


Göztepe'nin gollerini dakika 13' Zeki Yavru (KK), 41' Romulo ve 50' Juan kaydetti.


Bu sonucun ardından İzmir ekibi bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.


Samsunspor bu galibiyetle puanını 15 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Göztepe 9 puanla 6. sırada kaldı.


SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇ SONUCU


SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Samsunspor - Göztepe maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Samsunspor
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig

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