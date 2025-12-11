Samsunspor - AEK | Canlı skor - Canlı sonuç

Samsunspor
UEFA Konferans Ligi 5. haftasında temsilcimiz Samsunspor, Yunan ekibi AEK'yı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Yunan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Pignard düdük çalacak.
Lig etabında zirvede yer alan Karadeniz ekibi kazandığı takdirde ilk 8'i garantileyecek.
SAMSUNSPOR - AEK MUHTEMEL İLK 11'LER
Samsunspor:
Okan Kocuk, Tomasson, Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Musaba, Ntcham, Makoumbou, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji
AEK:
Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Pineda, Marin, Koita, Mantalos, Eliasson, Jovic.
SAMSUNSPOR - AEK CANLI SKOR
UEFA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU
