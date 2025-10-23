Yeni Şafak
Samsunspor - Dinamo Kiev maçı CANLI İZLE - CANLI SKOR

21:0723/10/2025, Perşembe
Samsunspor ilk maçında deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 yenmişti.
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Samsunspor sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Samsunspor, ikinci hafta müsabakasında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Maçın canlı yayını haberimizde...


Samsunspor - Dinamo Kiev maçı 11'leri


Samsunspor:
Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil, Musaba, Marius.
Dinamo Kiev:
Nescheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Mykhailenko, Rubchynskyi, Ogundana, Buialskyi, Voloshyn, Guerrero.



