UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Panathinaikos'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek Samsunspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak istiyor.
Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Müsabakada Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milos Gigovic olacak.
Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ilk Avrupa maçına çıkacak
UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini 1997-98’de İntertoto Kupası'nda veren Samsunspor, 1998-1999 sezonunda 2. kez katıldığı İntertoto Kupası'nda eski 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçını Werder Bremen ile oynadı. Bu karşılaşmada Samsun ekibi, Werder Bremen'e 3-0 yenildi. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılan Karadeniz ekibi, ilk kez 33 bin 919 kişilik yeni 19 Mayıs Stadı'nda Panathinaikos'u ağırlayacak.
Karadeniz ekibi, 2 kez katıldığı İnter Toto Kupası'na oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı takım, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, bu akşam ev sahibi avantajını kullanarak rakibini bu kupanın dışına göndermek istiyor.
Samsunspor'un Panathinaikos maçı muhtemel 11'i:
Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Makoumbou, Dimata, Emre, Marius.