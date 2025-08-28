UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek Samsunspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak istiyor.

Samsunspor - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Müsabakada Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milos Gigovic olacak.

UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini 1997-98’de İntertoto Kupası'nda veren Samsunspor, 1998-1999 sezonunda 2. kez katıldığı İntertoto Kupası'nda eski 19 Mayıs Stadı'ndaki son maçını Werder Bremen ile oynadı. Bu karşılaşmada Samsun ekibi, Werder Bremen'e 3-0 yenildi. 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılan Karadeniz ekibi, ilk kez 33 bin 919 kişilik yeni 19 Mayıs Stadı'nda Panathinaikos'u ağırlayacak.