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Samsunspor transfere doymadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor devre arasında 6, bu sezonda ise toplamda 29 yeni transfer yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Samsunspor transfere doymadı
Devre arasında transfer edilen futbolculardan Joel Kayamba

Bu sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Samsunspor sezon başında 28 futbolcu ile yollarını ayırırken, 23 yeni futbolcu ile de sözleşme imzaladı. Devre arasında da hareketli bir transfer dönemi geçiren kırmızı-beyazlılar, 3’ü yabancı 6 oyuncu ile daha sözleşme imzalayarak, 2021-2022 sezonunda toplam 29 oyuncu transfer etmiş oldu.

Kırmızı-beyazlılar bu sezon başında kaleci Aykut Özer, kaleci Alp Tutar, derin oyun kurucu Hasan Kılıç, kanat forvet Mehmet Akyüz, kanat oyuncusu Eraldo Çinari, sol bek Hüseyin Öztürk, kanat oyuncusu Brahim Darri (sözleşmesi feshedildi), sol bek Soner Gönül, kanat oyuncusu Furkan Güneş (kiralık gönderildi), sağ bek Ali Ülgen, ön libero Osman Çelik, sol bek Esin Hakaj (sözleşmesi feshedildi), stoper Barış Başdaş (sözleşmesi feshedildi), sağ bek Alaaddin Okumuş, sol kanat Semih Altıkulaç, sol bek Melih Altıkulaç, orta saha Cihan Kahraman, sağ açık Melih Okutan, santrafor Alen Melunovic (sözleşmesi feshedildi), sol açık Moryke Fofana, stoper Berk Taşkın, forvet Elhadj Bah ve ön libero Ismael Diomande (sözleşme fesih) transfer edildi.

Sezon başı yapılan transferlerin yanı sıra devre arasında da transfer hamlelerine devam eden Samsunspor, kadroda bulunan Kevin Boli ve Ismael Diomende’nin sözleşmesi dondurulurken, stoper Sheldon Beteau, sağ bek Talha Ulvan, orta saha Tolcay Ciğerci, kenar forvet Ensar Arslan, sağ açık Joel Kayamba ve forvet Junior Tallo transfer edildi.

Samsunspor’da transfer olduktan sonra ilk maçında 8 dakika sahada kaldıktan sonra sakatlanan Junior Tallo’nun 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

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