Samsunspor yenilgiyi unuttu

15:162/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
AA
Samsunspor

Hem Trendyol Süper Lig hem UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet 7 beraberlik alan Samsunspor, namağlup serisini 14 maça çıkardı.

Samsunspor, hem Trendyol Süper Lig hem UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet 7 beraberlik alarak namağlup serisini 14 maça çıkardı.


Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde evinde 2-1 kaybettiği Hesap.com Antalyaspor maçının ardından 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.


Karadeniz ekibi, sırasıyla Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi. Ardından Gaziantep FK ile 2-2, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsun ekibi, Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.


Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 ve ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi. Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı başardı.


Samsun ekibi ligde topladığı 25 puanla 5. sıraya yerleşti.


Süper Lig'de 20 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.


- Süper Lig'de gol yükünü Carlo Holse çekti

Samsunspor'un Süper Lig'de en çok gol atan oyuncusu Carlo Holse oldu.


Danimarkalı oyuncu takımına 5 kez gol sevinci yaşatırken Cherif Ndiaye 4, Anthony Musaba 3, Marius Mouandilmadji, Rick Van Drongelen, Lubomir Satka 2'şer gol attı, Toni Borevkovic ise 1 gol kaydetti.

Ligin 2. haftasında Samsunspor'un 1-0 kazandığı Kocaelispor müsabakasında ise Aleksandar Jovanovic kendi kalesine gol attı.


- UEFA Konferans Ligi'nde liderliğini sürdürüyor

Samsun ekibi, bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde 4 müsabakaya çıktı.


Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans'ı da 3-0'lık skorlarla yendi.


Son oynadığı Breidablik maçında ise 2-2 berabere kalan Samsunspor, 4 maçta topladığı 10 puanla 36 takımlı ligde lider bulunuyor. Konferans Ligi'nde 9 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde sadece 2 gole engel olamadı.


Konferans Ligi'nde Marius Mouandilmadji 4 golle takımını sırtlarken Anthony Musaba ile Carlo Holse 2'şer ve Emre Kılınç 1 gol kaydetti.






#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
#UEFA Konferans Ligi
