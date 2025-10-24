Yeni Şafak
Samsunspor'a Coulibaly'den kötü haber

Coulibaly, Samsunspor formasıyla bu sezon 2’si Konferans Ligi, 5’i Süper Lig olmak üzere toplam 7 maçta süre almıştı.
Samsunspor’un başarılı futbolcusu Tanguy Coulibaly’nin sol diz iç yan bağında 3. derece yırtık tespit edildi.

SamsunsporSamsunspor’un 24 yaşındaki orta sahası Tanguy Coulibaly, UEFA Konferans Ligi’nde dün akşam oynanan Dinamo Kiev maçının 70. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalarak sakatlandı. Sahayı sedye ile terk eden Fransız oyuncunun sağlık durumu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı.


Söz konusu açıklamada, "Oyuncumuz Tanguy Coulibaly, dün akşam oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakasında FC Dynamo Kyiv karşılaşmasında sol dizinden sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, oyuncumuzun sol diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) 3. derece yırtık tespit edilmiştir. Tanguy Coulibaly’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Uzun bir süre takımdan ayrı kalması beklenen Coulibaly’nin iyileşme sürecinin cerrahi gerektirmeyen durumlarda daha kısa süreceği öğrenildi. Transferin kapanmasına kısa süre kala takıma katılan Coulibaly, Samsunspor formasıyla bu sezon 2’si Konferans Ligi, 5’i Süper Lig olmak üzere toplam 7 maçta süre almıştı.

