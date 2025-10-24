Samsunspor'a Coulibaly'den kötü haber

SamsunsporSamsunspor’un 24 yaşındaki orta sahası Tanguy Coulibaly, UEFA Konferans Ligi’nde dün akşam oynanan Dinamo Kiev maçının 70. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalarak sakatlandı. Sahayı sedye ile terk eden Fransız oyuncunun sağlık durumu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı.





Söz konusu açıklamada, "Oyuncumuz Tanguy Coulibaly, dün akşam oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakasında FC Dynamo Kyiv karşılaşmasında sol dizinden sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, oyuncumuzun sol diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) 3. derece yırtık tespit edilmiştir. Tanguy Coulibaly’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



