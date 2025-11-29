Samsunspor'da Alanyaspor mesaisi

Kırmızı-beyazlılar idmana 4 oyuncusundan yoksun çıktı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pazartesi günü sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve dinamik hareketlerle başlayan çalışma, şut idmanıyla tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka antrenmanda yer almadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
#Süper Lig
#Samsunspor
#Alanyaspor