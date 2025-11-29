Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor'da Alanyaspor mesaisi

Samsunspor'da Alanyaspor mesaisi

17:4129/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kırmızı-beyazlılar idmana 4 oyuncusundan yoksun çıktı.
Kırmızı-beyazlılar idmana 4 oyuncusundan yoksun çıktı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pazartesi günü sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.


Isınma ve dinamik hareketlerle başlayan çalışma, şut idmanıyla tamamlandı.


Sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka antrenmanda yer almadı.


Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.





#Süper Lig
#Samsunspor
#Alanyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?