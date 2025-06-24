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Samsunspor'da görev dağılımı belli oldu

Samsunspor'da görev dağılımı belli oldu

15:5324/06/2025, Salı
DHA
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Yönetim kurulunda 19 asil ve 11 yedek üye bulunuyor.
Yönetim kurulunda 19 asil ve 11 yedek üye bulunuyor.

Süper Lig’de mücadele eden Samsunspor’da yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı belirlendi.

Samsunspor Yönetim Kurulu, Başkan Vekili Veysel Bilen yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde toplandı. Toplantıda görev dağılımı yapılırken, kulübün 60’ıncı yılıyla ilgili planlar da paylaşıldı. Divan Kurulu’nun yetkilendirmesiyle 19 asil ve 11 yedek üyeden oluşan yeni yönetimin görev süresinin başladığını belirten Veysel Bilen, “Yeni dönemde 30 kişilik bir yönetim yapısıyla kulübümüzü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve bu bilinçle hareket edeceğiz. Samsunspor’un değerlerine yakışır bir şekilde, daha güçlü ve etkin bir yapı oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.


2025-2026 sezonunun Samsunspor’un 60’ıncı yılına denk gelmesi nedeniyle yıl boyunca çeşitli etkinlikler planladıklarını söyleyen Bilen, “Yıl dönümünü yalnızca bir günle sınırlamak istemiyoruz. Çobanlı İskelesi’nde meşale yakmak elbette sembolik bir anlam taşıyor ancak biz kutlamaları Avrupa’ya açıldığımız bir dönemde daha geniş kapsamlı hale getirmek istiyoruz. 24 Haziran 2025 itibarıyla başlayacak etkinliklerimizi, 30 Haziran 2026’ya kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Bu süreçte maddi ve manevi tüm imkânlarımızı kullanacağız. Başta Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara çağrımızdır: Gelin, ortak bir komite oluşturalım ve 60’ıncı yıla yakışır şekilde kutlamalar düzenleyelim” diye konuştu.


Samsunspor Yönetim Kurulu görev dağılımı

Başkan:
Yüksel Yıldırım
Başkan Vekili:
Veysel Bilen
Başkan yardımcıları:
Fazlıhan Carus, Serkan Kaya, Zafer Erdoğan, Ali Asal
Genel sekreter:
Aslı Moral Ergin
Mali işler sorumlusu:
Murat Alanyurt
İstanbul temsilcisi:
Kaya Aşçı
Yurtdışı temsilcilikler ve ilişkiler sorumlusu:
Nuray Çelik
İş dünyası, STK sorumlusu:
Onur Öztekin
İstanbul iş dünyası ve finansal destek sorumlusu:
Fatih Hasbal
Sosyal projeler sorumlusu:
Arzu Soğancı
Halkla ilişkiler ve üye ilişkileri sorumlusu:
Tuncay Bulut
Eğitim kurumları sorumlusu:
Sedat Uygun
Reklam ve pazarlama sorumlusu:
Volkan Erdil
Yapı işleri ve genel projeler sorumlusu:
Hakan Murat Erkan
Yönetim kurulu üyeleri:
Nuri Demirarslan, Oktay Dursun



#Süper Lig
#Samsunspor
#Veysel Bilen
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