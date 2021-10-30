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Samuel Eto'o en beğendiği Türk golcüyü açıkladı

Kamerun'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto'o, en beğendiği Türk forvetin Burak Yılmaz olduğunu söyledi ve milli futbolcunun öne çıkan özelliklerini sıraladı.

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Haber Merkezi Diğer
Samuel Etoo en beğendiği Türk golcüyü açıkladı
Samuel Eto'o geçtiğimiz günlerde özel bir etkinlik için İstanbul'a gelmişti.

Samuel Eto’o, Lille forması Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Kamerunlu eski futbolcu, en beğendiği Türk forvetin Burak Yılmaz olduğunu söyledi.

"Çok güçlü ve gol yollarında etkili"


Skorer'e konuşan Eto'o, "Burak Yılmaz gerçekten çok iyi bir santrfor. Fransa’ya gittikten sonra da önemli işler yaptı. Lille’in geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda da önemli rol oynadı. Çok güçlü bir yapıya sahip ve gol yollarında etkili. Rakip kale önünde önemli işler yapıyor. Fiziğini iyi kullanıyor, boyunun verdiği avantajı da kullanıyor" ifadelerini kullandı.

  • Burak Yılmaz'ın Galatasaray ve Trabzonspor'da oynadığı dönemde, Eto’o da Antalyaspor ve Konyaspor formalarını giymişti.


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Burak Yılmaz (@by17)'in paylaştığı bir gönderi

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