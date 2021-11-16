Spor Sarı-lacivertli renklere bile tahammülü yoktu ama Fenerbahçeye transfer oldu
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Sarı-lacivertli renklere bile tahammülü yoktu ama Fenerbahçe'ye transfer oldu

Şu sıralarda yorumculuk yapan Tümer Metin'in, futbolculuğu döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olması büyük yankı uyandırmıştı. Metin'in, Beşiktaş forması giydiği dönemde takım arkadaşının sarı-lacivert renkli krampon giymesine bile izin vermediği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Sarı-lacivertli renklere bile tahammülü yoktu ama Fenerbahçeye transfer oldu
Fenerbahçe bayrağı

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde siyah-beyazlı taraftarların "Tümgeneral Tümer" lakabını taktığı Tümer Metin, 2006-2007 sezonunda sürpriz bir şekilde ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Beş sezon Beşiktaş forması giyen ve kulübün 100. yılında şampiyonluk yaşayan Metin'in bu ayrılışı, siyah-beyazlı taraftarlarla arasının açılmasına neden olmuştu.

Tümer Metin'in Fenerbahçe'ye transferi öncesinde ise sarı-lacivertli renklere bile tahammül edemediği ortaya çıktı. Beşiktaş'tan takım arkadaşı Mehmet Sedef, Tümer Metin'in renkleri nedeniyle kendisine gelen kramponları giymesine izin vermediğini söyledi.

Tümer Metin'in Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi büyük ses getirmişti.
Tümer Metin'in Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi büyük ses getirmişti.


"O kramponları giymeyeceksin"

Atakan Kurt'un Youtube kanalına konuşan Mehmet Sedef, Tümer Metin'le yaşadığı o anıyı şöyle anlattı;

  • "Sponsor krampon göndermişti, rengi sarı-lacivert gibiydi. Tümer Metin gördü; 'Bu ne lan böyle, renklere bak. Giymeyeceksin bunu!' dedi. Tabii dedim ve kramponları boyadım. Sponsorla da sıkıntı oldu. Garip olan, Tümer abi sezon sonu Fener'e gitti."

Beşiktaş formasıyla Mehmet Sedef
Beşiktaş formasıyla Mehmet Sedef

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