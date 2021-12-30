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Şaşırtan transfer iddiası: Jailson Galatasaray yolunda

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson'a Galatasaray'ın talip olduğu belirtildi. Brezilyalı futbolcu, derbide Belhanda'ya attığı tokatla uzun süre gündem olmuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şaşırtan transfer iddiası: Jailson Galatasaray yolunda
Galatasaraylı futbolcular, attığı tokat sonrası Jailson'u kovalamıştı.

Devre arasında ön liberoya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki Jailson'u istediği bildirildi.

Brezilya basınına yansıyan haberlerde; Jailson'un Çin ekibi Dalian Pro ile sözleşmesini feshettiği ve boşa çıkan oyuncuyla Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edildi.

Ayrıca Portekiz'den de bir kulübün Jailson'a talip olduğu kaydedildi.

Belhanda'ya tokat atmıştı

Daha önce Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu, 2018-2019 yılında oynanan olaylı Galatasaray derbisinde Belhanda'ya attığı tokatla gündem olmuş ve 8 maç ceza almıştı.

Jailson, Fenerbahçe'den 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Dalian Pro'ya transfer olmuştu.

Jailson, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 63 maçta, 3 gol 1 asist kaydetmişti.
Jailson, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 63 maçta, 3 gol 1 asist kaydetmişti.

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