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Spor

Sedat Ağçay: Oyun beni mutlu etti

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

22:34 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sedat Ağçay

Sedat Ağçay

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, oyuncularının iştahından memnun olduğunu dile getirerek, "Skor harici diğer şeylerden ümitliyim" dedi.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''Oyun beni mutlu etti''

Zorlu bir maç olacağını bildiklerinin altını çizen Ağçay, “İyi hazırlanmıştık. Bizim için toparlanma süreci oldu. Böyle maçlarda içerde oynayan takım için seyirci avantajını kullanması gerekir. Beşiktaş da bunu yapmak için başladı. Buna müsaade etmedik diye düşünüyorum. İlk yarı iyi geçti. Son 5 dakika hariç. İkinci yarı oyun üstünlüğü de güç, kuvvet anlamında takımım iyiydi. İyi sinyaller verdi. Güçlü bir kulübüz. İnşallah haftaya Alanyaspor maçında istediğimiz skoru alacağız. Oyun beni mutlu etti. Arkadaşların reaksiyon da mutlu etti. Skor harici diğer şeylerden ümitliyim. İyi bir sonuç çıktı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sedat Ağçay, sosyal medyada oyuncusu Atakan Çankaya’nın maç öncesi kendisine oynamak istemediğini söylediği yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Öyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.




#Sedat Ağçay
#MKE Ankaragücü
#Süper Lig
1 saat önce
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Sedat Ağçay: Oyun beni mutlu etti
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