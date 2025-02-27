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Selçuk İnan: Asıl hedefimiz ligde kalmak

Selçuk İnan: Asıl hedefimiz ligde kalmak

19:1627/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
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Teknik direktör Selçuk İnan
Teknik direktör Selçuk İnan

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 4-1 mağlup olarak kupaya veda ettikleri Fenerbahçe maçının ardından, "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz ama bizim asıl hedefimiz ligde kalmak" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK kupaya veda etti.


Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, mağlup olarak kupaya veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.


'Bir umut varsa bile sonuna kadar gitmeliyiz'

"Bugün bildiğiniz gibi farklı skorla kazanabilseydik tur atlayabilecektik. Bunun zor olduğunu tabii maçtan önceki röportajımda da söyledim ama ufacık bir umut varsa bile sonuna kadar gitmeliyiz. Maç başladığında bunu yapmaya çalıştık aslında. Önde basmaya oyunu önde kabul etmeye çalıştık. Pozisyonlara girdik, yakaladığımız birkaç tane şans oldu."


'Bugün bunu yaşadık'

"Fenerbahçe gibi bir takıma geçişten bu tür boşluklar verirseniz önemli oyuncuları da olduğu için cezalandırılabilirsiniz. Biz de bugün bunu yaşadık. Yenik duruma düştük ama buna rağmen mücadeleyi bırakmamak, maçın içinde kalmak benim için önemlidir. Özellikle az forma şansı bulan oyuncularımızın bir şekilde maçta olmaya çalışması, maça tutunması, mücadele etmesi beni ayrıca mutlu etti.


'Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe kaybettik'

"Önümüzde çok çok önemli bir Eyüp maçımız var. Bu kadar değişikliklerde takımın üst performans göstermesini çok kolay olmadığını biliyorum. Bu tür maçlar bu tur skorlar tabii ki olacak. Biz kendi sahamızda 15 maçlık uzun bir seri yakaladık ve bu süreçte sadece Galatasaray ve Fenerbahçe kaybettik."






#Selçuk İnan
#Gaziantep FK
#Fenerbahçe

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