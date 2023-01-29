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Spor

Selçuk İnan: Basit goller yedik

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa teknik direktörü Selçuk İnan yayıncı kuruluşa konuştu.

21:43 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Selçuk İnan

Selçuk İnan

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa Fenerbahçe'ye konuk oldu. Maçın ardından Kasımpaşa teknik direktörü Selçuk İnan yayıncı kuruluşa konuştu.

''Maça iyi başladık''

  • "Maça çok iyi başladık. Fenerbahçe'nin baskısını biliyorduk. Bu baskıyı nasıl kırmamız gerektiğine de çalıştık ve iyi yaptık. Ancak büyük takımlara karşı deplasmanda en az bireysel hatayla oynamanız gerekir. Maalesef bireysel bariz hatalar yaptık."

''Basit goller yedik''

  • Bireysel hatalardan basit goller yedik."




#Kasımpaşa
#Selçuk İnan
#Fenerbahçe
1 saat önce
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Selçuk İnan: Basit goller yedik
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