Selçuk İnan: Basit goller yedik

"Maça çok iyi başladık. Fenerbahçe'nin baskısını biliyorduk. Bu baskıyı nasıl kırmamız gerektiğine de çalıştık ve iyi yaptık. Ancak büyük takımlara karşı deplasmanda en az bireysel hatayla oynamanız gerekir. Maalesef bireysel bariz hatalar yaptık."