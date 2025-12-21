Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Semih Kılıçsoy Serie A'daki ilk golünü attı

Semih Kılıçsoy Serie A'daki ilk golünü attı

16:5721/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Semih Kılıçsoy sevincini taraftarı önünde yaşadı.
Semih Kılıçsoy sevincini taraftarı önünde yaşadı.

Serie A’da Cagliari, sahasında Pisa ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Semih Kılıçsoy, karşılaşmada fileleri havalandırarak İtalya kariyerindeki ilk golünü attı.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 16. hafta karşılaşmasında Cagliari, Unipol Domus Stadı’nda Pisa’yı ağırladı. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 2-2 sona erdi.


Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Michael Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Pisa'nın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Matteo Tramoni ve 89. dakikada Stefano Moreo'dan geldi.


Karşılaşmada 82 dakika sahada kalan Semih Kılıçsoy, Serie A kariyerindeki ilk golünü attı. Pisa forması giyen İsak Vural ise 73. dakikada oyuna dahil oldu.


Bu sonucun ardından Cagliari puanını 15’e yükseltirken, Pisa 11 puana ulaştı.







#Serie A
#Cagliari
#Semih Kılıçsoy
#Pisa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evlilere bedelli askerlik indirimi var mı? Meclis'te hangi düzenlemeler hayata geçecek?