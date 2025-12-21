Serie A’da Cagliari, sahasında Pisa ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Semih Kılıçsoy, karşılaşmada fileleri havalandırarak İtalya kariyerindeki ilk golünü attı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 16. hafta karşılaşmasında Cagliari, Unipol Domus Stadı’nda Pisa’yı ağırladı. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 2-2 sona erdi.
Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Michael Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Pisa'nın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Matteo Tramoni ve 89. dakikada Stefano Moreo'dan geldi.
Karşılaşmada 82 dakika sahada kalan Semih Kılıçsoy, Serie A kariyerindeki ilk golünü attı. Pisa forması giyen İsak Vural ise 73. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Cagliari puanını 15’e yükseltirken, Pisa 11 puana ulaştı.