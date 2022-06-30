Şemsetdin Hancı: Ligi domine edeceğiz

Trabzonspor Kulübü Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, camianın kenetlenmeye devam etmesi halinde başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirterek, geçen sezondan daha rahat şampiyon olabileceklerini söyledi.

"Müthiş bir kenetlenme ile yolumuza devam ettik"

Hancı, TSYD Trabzon Şubesi Dergisi’ne yaptığı açıklamada, şampiyonluk ipini göğüsledikleri geçen sezon her alanda doğru adımlar attıklarını dile getirerek, “Müthiş bir kenetlenme ile yolumuza devam ettik. Sahada kalan bir anlayışla hareket ettik ve yolun sonunda da mutlu tabloyu çizdik. Kimse bizi saha dışına çekemedi. Bundan sonrası için de şampiyonluklar gelecektir. Yeter ki biz içeride dağılmayalım, birlikteliğimizi kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.

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"Fırtınalardan karaya ulaştık"

Hancı, elde ettikleri şampiyonluğun yeni başarıların yolunu açtığını vurgulayarak, “Hatta bu yıl sahada çok daha rahat olacağız diye düşünüyorum. Tecrübe edinmiş olarak yol alacağız. O sulardan, o fırtınalardan karaya ulaştık. Camiadaki birliktelik kaybolmadığı sürece bu böyle devam edecek. Bu vesileyle Trabzonspor taraftarının ne kadar fazla olduğu da ortaya çıkmış oldu. Bizim büyüklüğümüz kazandığımız şampiyonlukla ortaya çıkmadı” değerlendirmesinde bulundu.

"Daha rahat şampiyon olabiliriz"

Şemsetdin Hancı, yeni sezonda daha rahat şampiyon olabileceklerini söyledi. Dört büyük takımın da şampiyonluğa odaklanmış kadrolar kurarak yola çıktığını belirten Hancı, “Ama finalinde kazanan bir takım oluyor. Kazanmanız için her şeyi kendinize göre doğru yapmanız da doğru sonuç vermeyebiliyor. Kadronuz çok iyi olabilir ama talihsizlikler, sakatlıklar ve bunların sonucunda da kırılganlıklar yaşayabilirsiniz. Bunlar futbola dair şeyler. Ancak biz şanslıyız çünkü iyi bir teknik ekibe sahibiz, iyi bir kadromuz var. Biz şu anda doğruları yaptığımıza inanıyoruz. İçeride çok parçalanma yaşamazsak aynı başarıyı 1-2 hatta 3 yıl üst üste domine edeceğimize inanıyorum. Hatta geçen yıldan daha rahat şampiyon olabiliriz. Sadece hata yapmayalım, sadece yönetimsel değil camia olarak birbirimize düşmeyelim. Herkes aynı yolda kenetlenmeye devam ederse aynı başarılı sonuçları alacağımıza inanıyorum. Sadece bu yılın özelinde değil, gelecek yıllarda da bu işi domine ederiz” ifadelerini kullandı.