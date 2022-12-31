Kartal ideal oyunu arıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek, BAY geçeceği 17. haftaya rahat girdi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 26'ya çıkartarak bir maç eksiğiyle 5. sıraya yükseldi.

Başarısız sonuçların yanı sıra, oyunun gelecek vaat etmemesi sonucu Valerien Ismael'i 11. haftada gönderen Beşiktaş'ta, Şenol Güneş'in 6 maçlık performansı da (4 lig, 2 kupa) henüz istenilen seviyeye gelmedi. Siyah-beyazlılar, Güneş döneminde oyun kurgusunu ve saha içi dizilişini büyük oranda değiştirdiği için, maç esnasında organize olma konusunda sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Dünya Kupası arasından sonraki 3 maçta, Güneş'in istediklerini yaptırma konusunda 40 günlük aranın yetmediği anlaşılıyor.

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10 numara talebi

Saiss'in yokluğu, Masuaku'nun 25 maç oynarsa bonservisinin zorunlu alınacak olmasından dolayı, defansta arayışta olan Güneş'in, orta sahadaki arayışının da bitmediği görülüyor. Dele Alli'nin hayal kırıklığı yaratan performansından dolayı elinde başka 10 numarası olmayan Güneş'in, transfer dönemine kadar 10 numarasız oyun kurgusuyla durumu idare etmeye çalıştığı da görülen bir detay. Bu durumda tecrübeli teknik adamın transfer döneminde Dele Alli'nin gönderilip yeni bir 10 numara istemesi bekleniyor. Şenol Güneş'in transferdeki diğer istekleri ise stoper ve sol bek.

SPOR Beşiktaş'ta Dele Alli tükendi



