Şenol Güneş: Işığı gördük

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.





Maçın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.





90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Şenol Günel, "Maçtan evvel konuştuk. Futbol oynamak için hava ve zemin güzeldi. Bütün taraftarlar iyi oyunu bekliyordu. Rakibimizde iyi oyuncular vardı. Çok istekliydik. Önde baskı yapmak istememize rağmen çok top kaybettik. İlk 20 dakika istediğimizi yapamadık. Tek atakta gol yedik. Goller bulduk ve savaştık. Yediğimiz golden sonra oyuna hakim olduk. Maç bittiğinde 3-1 kazanan taraf bizdik. Hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Daha da gol atabilirdik. Rakibin isteğine oyuncularımız savaşarak cevap verdi. 6 kart gördük. Ne kadar doğru ya da yanlış bilmiyorum. Kazandık. Moralimiz de düzeldi. Karanlıktan aydınlığa çıkacağımızı söylemiştik. Işığı gördük. Elimizde bir kadro var. Bugün biraz daha iyi olduğumuzu görüyorum. Herkesin iyi niyetle çalıştığını gördüm. Bunu sürdürebilmemiz lazım. Bu oynadığımız oyunun üstüne koymamız lazım." dedi.

''Heyecan ve coşku vardı''

Siyah-beyazlı takımın oyununa ilişkin Güneş, "Top kayıplarımız yeni değil. Düşündüğümüz mesafeyi alamadık. Kısa pasları hızlandıran bir takım olmamız lazım. Bir yerden sonra git gel oluyor. O zaman daha az yorulacağız. Bunu yaparsak daha iyi olacağız. Aşırı bir istek vardı. Heyecan ve coşku vardı. Pas yapabilecek bir takımız ama bunu iyi yapamıyoruz." açıklamasında bulundu.

Taraftarın

Şenol Güneş taraftarın desteğine ilişkin ise şunları söyledi, "Sizi biri seviyorsa sizin birkaç adım atmanız gerekiyor. Buradaki tabloya karşı en büyük korkum o. Onların isteklerine, mutlu olmalarına karşılık vermem gerekiyor. Ben bir parçayım. Taraftarları mutlu etmek için buradayız. Bugün de böyle bitince herkes mutlu ayrıldı. İnşallah kötü sonuçlar görmeyiz."











