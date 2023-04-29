|
Spor

Şenol Güneş: Kilidi açalım gerisi gelir

Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 14 maçın 9'unda ilk golü atan taraf olan Beşiktaş, söz konusu müsabakaların tamamından galibiyetle ayrıldı. Takımını çok iyi tanıyan teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına ilk golün önemini anlatarak, "Öne geçersek çok büyük avantaj elde ederiz" dedi.

09:28 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş derbiye sıkı çalışıyor.

Beşiktaş derbiye sıkı çalışıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet. Kartal'ın bu maçtaki en büyük avantajlarından biri de mücadelenin iç sahada oynanması.


Ligde evinde son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a ise henüz Vodafone Park'ta hiçbir karşılaşmada kaybetmedi. Coşkulu taraftarının da desteğiyle rakipleri karşısında baskıyı artıran Beşiktaş, ilk golü bulduğu müsabakalarda ise mağlubiyet görmüyor. Kartal, bu sezon evinde 14 mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmaların 9'unda ilk golü atan taraf olan siyah-beyazlı ekip, rakipleri karşısında maçların tamamından da galibiyetle ayrılmasını bildi.


İlk yarıda coşuyor

Beşiktaşlı futbolcular, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ilk golleri maçların ilk yarılarında buldu. Siyah-beyazlı futbol takımı, ligin geride kalan bölümünde en fazla golü de ilk yarının son 15 dakikalarına sığdırdı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, 31 ila 45. dakikalar arasında 14 kez gol sevinci yaşadı. Bu durumun farkında olan ve takımını iyi tanıyan Güneş, ilk golün derbilerde ne kadar önemli olduğunu oyuncularına anlatıyor. Deneyimli teknik adamın, öne geçmeleri durumunda rakibin risk alacağını belirttiği ve "Öne geçersek çok büyük avantaj elde ederiz. Derbilerin kilidi ilk goldür. İlk yarıda golü bulursak maçın ikinci yarısında daha rahat oynayıp skoru artırabiliriz" dediği öğrenildi.





#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Galatasaray
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.