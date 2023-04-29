Şenol Güneş: Kilidi açalım gerisi gelir

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet. Kartal'ın bu maçtaki en büyük avantajlarından biri de mücadelenin iç sahada oynanması.





Ligde evinde son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a ise henüz Vodafone Park'ta hiçbir karşılaşmada kaybetmedi. Coşkulu taraftarının da desteğiyle rakipleri karşısında baskıyı artıran Beşiktaş, ilk golü bulduğu müsabakalarda ise mağlubiyet görmüyor. Kartal, bu sezon evinde 14 mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmaların 9'unda ilk golü atan taraf olan siyah-beyazlı ekip, rakipleri karşısında maçların tamamından da galibiyetle ayrılmasını bildi.





İlk yarıda coşuyor





Beşiktaşlı futbolcular, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ilk golleri maçların ilk yarılarında buldu. Siyah-beyazlı futbol takımı, ligin geride kalan bölümünde en fazla golü de ilk yarının son 15 dakikalarına sığdırdı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, 31 ila 45. dakikalar arasında 14 kez gol sevinci yaşadı. Bu durumun farkında olan ve takımını iyi tanıyan Güneş, ilk golün derbilerde ne kadar önemli olduğunu oyuncularına anlatıyor. Deneyimli teknik adamın, öne geçmeleri durumunda rakibin risk alacağını belirttiği ve "Öne geçersek çok büyük avantaj elde ederiz. Derbilerin kilidi ilk goldür. İlk yarıda golü bulursak maçın ikinci yarısında daha rahat oynayıp skoru artırabiliriz" dediği öğrenildi.















