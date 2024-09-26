Şenol Güneş: Teslim olmayacağız

Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da bu maçın hazırlıkları sürerken, teknik direktör Şenol Güneş takımın durumuyla ilgili basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.





Deneyimli teknik adamın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:





"Bulunduğumuz durumdan sorumlu benim"





"Bu basın toplantısını milli arada yapmak istiyordum ama boşluk bulduk. Sizleri bilgilendirmek istedim. Sonuçların sizleri memnun etmediğini biliyoruz. Gerçekleri bilmek iyi ama bunları sürdürmek kötü. Trabzonspor'da camia bulunduğu yerden memnun değil. Kimi ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama gördüğüm bu. Başkan, takımdaki tüm yetkiyi ve sorumluluğu bana verdi. Bulunduğumuz durumdan sorumlu benim. Başarı için en büyük kararları alacak benim. Şeffaf olarak her şeyi paylaşacağım. Eleştiriler normal ama en üst seviyede olduğu dönemi yaşıyoruz. Beklemediğimiz sonuçlar aldık. Oyun, hayallerimizin gerisinde kaldı. Bu durumu düzeltmeliyiz."





"Takımın moral ve öz güven sorunu var"





"Yetenekli oyuncularımız var ama taraftarımızın desteğiyle sonuçlara ulaşacağız. İyi takım olduğumuzu gösteremiyoruz. Bunun nedenlerini ve yapacaklarımızı paylaşacağım. Takımın moral ve öz güven sorunu var. Hatta yanlış tespitler var. Bireysel ve takım olarak iyi olmalıyız. Organizasyonu ben yapacağım ama katılım sağlayacak oyuncularımız. Birbirimizi belki üzeceğimiz anlar da olacak ama düzeleceğiz. Takımın oyun ve uyum sorunu var. Bazı oyuncular tecrübeli ama beklediğimizin altında. Belki algılamada sorun var."





"Teslim olmayacağız"





"Oyuncularla bugün hiç yapmadığım kadar uzun bir toplantı yaptım. Teslim olmayacağız, pes etmeyeceğiz. Susmayı ve konuşacağımız anları bilmiyoruz. Bazen içimize atıyoruz, bu çözüm getirmez. Herkes konuşmalı ama saygısızlık olmadan. Neyi gizliyoruz? Hakaret olmadıktan sonra eleştiri bize katkı yapar."





"Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz"





"Başkan her gün arıyor; Üzülüyor, morali bozuluyor. Çok şey yapmaya çalışıyor. Şu anda yapacak bir şey yok. Transfer bazen çözümdür ama fazlalık transferler de sorun olur. Burada da eleştiriler olacak. Oyuncu alalım ya da almayalım, bizim oyunumuz iyi olacak. Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz."

"Bütün oyuncular bizim parçalarımız"





"Gözüm görmüyorsa, doktora giderim tedavi ettiririm. Ya da kör olurum. Bütün oyuncular bizim parçalarımız. Hepsini tedavi edeceğiz."





"Hakemi mazeret etmeyeceğiz"





"Trabzonspor'u kendi haline bıraksanız bile bu sonuçları almaması gerekiyordu. Şartlar ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız. Hakemi mazeret etmeyeceğiz. Rakiplerle de boğuşmayacağız. İşe önce kendimizden başlayacağız. Bu takımı başarıya ulaştırmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapacağım! Ne olursa olsun değişecek! Çok sıkıntı çekeceğim ama bunu ben üstleneceğim."





"Trabzonspor aşağıları kabul edemez"





"Puan olarak durumumuza bakmıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Devreye kadar tekli rakamlardaki puan farkını önemsemiyorum. Yarışta olur muyuz, olmaz mıyız tereddüdüne düşüyoruz şu an. Üste bakıyoruz yokuz; çok kötü bir görüntü. Trabzonspor aşağıları kabul edemez, mümkün değil."





"Diğer ayak oyunlarına geliriz"





"Futbol ayakla oynanan oyun. Sahada ayakla oynan oyunu düzeltelim, diğer ayak oyunlarına geliriz. Hiçbir şey değişmedi. Gündemde var, biliyoruz. Allah bize o yanlışları yaptırmasın. Yanlış yapanlara cevap vermenin yeri ve zamanı var. Bu da yerinde ve zamanında olacak. Şu an bizim konuşacak durumumuz yok. Hakem golü verdi vermedi... Neden konuşayım. 5 tane, 10 tane pozisyona gir o vermezse ben yine onu konuşacağım. Maçları kazandığı halde şikayetleri arşa çıkaran arkadaşlarımız var. Şikayetler o kadar fazla ki... O bir taktik olarak yapılıyor, buna izin veren bir ortam var. Türkiye'de kim haklı, kim haksız bazen karışıyor. Onlara beni şimdi sokmayın. Buna bir süre ihtiyacım var. Olumsuzluktan ben de etkileniyorum ve o duruma düşmek istemiyorum. Kendi performansımı düşürmek istemiyorum. Benim hırsım camiaya yansıyacak. Ondan sonra bakalım bizi kim durduracak. Kimin yaptığını biliyorum. Ağır konuşmasını da biliriz, ona gerek yok, o sonraki iş."





"Trabzonspor'da artık yokluk yok"





"Kulüplerde gereksiz harcamayı ve borçlanmayı doğru bulmam. 5 milyonluk oyuncuya, 10 milyon verirsen, başarılı olsan bile batacaksın. Trabzonspor'da artık yokluk yok, varlık var. Bundan sonra başarısızlık kabul edilemez. Kimse teslim olmasın, kesinlikle başarılı olacağız, bu oyuncular bundan daha iyi olacak. Yine kaybedeceğiz, rakip daha iyi oynarsa kaybederiz."











