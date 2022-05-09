Spor Şenol Güneşe gelen teklifleri kardeşi açıkladı Bir kulübün ismini verdi
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Şenol Güneş'e gelen teklifleri kardeşi açıkladı: Bir kulübün ismini verdi

TFF 2. Lig ekibi Afyonspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, ağabeyi Şenol Güneş'e birçok teklif geldiğini açıkladı. Güneş, "Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Avrupa'dan teklifler var kendisine. Fransa'dan St. Etienne istiyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Şenol Güneşe gelen teklifleri kardeşi açıkladı: Bir kulübün ismini verdi
Şenol Güneş son olarak A Milli Takım'ı çalıştırdı.

Trabzonspor'da 38 yıl önce alınan şampiyonlukta kadroda bulunan ve şu anda TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, Sporlig dergisine açıklamalarda bulundu.

Sezon başında teknik direktör Abdullah Avcı'ya şampiyon olacaklarını söylediğini belirten Güneş, "Abdullah Hoca ile görüşmüştüm. 'Hocam bu sene burada şampiyonluk görüyorum' demiştim. O da bana 'Şampiyon olursak vallahi dile benden ne dilersen' diyerek espri yapmıştı" diye konuştu.

Bahaddin Güneş
DHA
Bahaddin Güneş

"Kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan bir takımdık"

Bordo-mavili ekipte yaşadığı şampiyonluk yıllarında birlik ve beraberliğin en büyük sır olduğunu dile getiren Güneş, "O dönemde arkadaşlığın, birlik beraberliğin, sevgi ve saygının büyük olduğu bir takım vardı. Kompakt ve kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan bir takımdık. Çok az gol atmıştık yanlış hatırlamıyorsam. 43 tane gol atıp, 14 tane de gol yemiştik. 50 puanla sezonu şampiyon tamamlamıştık. Şimdiki puan barajı 70, 80'lerde. 50 puanla ligden düşen takımlar bile oluyor. Biz o dönemde 50 puanla şampiyon olmuştuk" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un 1983-84 sezonu kadrosu
Trabzonspor'un 1983-84 sezonu kadrosu

"Para bizim için ikinci plandaydı"

O dönemde paranın ikinci planda olduğunu dile getiren Bahaddin Güneş, "Ağabeyim diye demiyorum. Şenol Güneş'in kardeşiyim. Çok az gol yiyordu. Çok iyi bir defansımız ve orta sahamız vardı. Kalemize top gelmiyordu. 1 tane gol atıp, maçı bitiriyorduk. Amatör bir ruhla oynuyorduk. Para, pul bizim için ikinci plandaydı. Forma ve şehre olan tutkudan dolayı başarılılar geldi ve şampiyonluklar yaşadık. Tabii çok güzel günlerdi" ifadelerini kullandı.

"TFF Başkanı olursa Türk futbolu için çok faydalı olur"

Ağabeyi Şenol Güneş'in isminin TFF başkanlığıyla anılmasıyla ilgili de konuşan Bahaddin Güneş, "TFF Başkanı olursa Türk futbolu için çok faydalı olur. Şenol Hoca'yı Beşiktaş çok istedi. Çünkü orada 2 şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş camiası onu çok seviyor. Onun konumu ne olacak bilmiyorum. Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Avrupa'dan teklifler var kendisine. Fransa'dan St. Etienne istiyor. Hocanın kafası karışık, şu an beklemede. Ben şu an için mümkün olamayacağını düşünüyorum. Düşüncem yurt dışına gider, bir senesini orada geçirip daha sonra TFF Başkanlığını düşünebilir" dedi.

Şenol Güneş ve Bahaddin Güneş
Şenol Güneş ve Bahaddin Güneş

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