Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta hem sarı-kırmızılı takımın hem de Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışına daha sıkı tutunan siyah-beyazlılar, bu zorlu derbide tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son haftalarda özellikle hücum hattında sergiledikleri etkili oyunu Galatasaray karşısında da göstererek sonuca gitmek istiyor. Aboubakar-Cenk Tosun ikilisinin yanı sıra pazar günü Vodafone Park'ta, Beşiktaş'ın en etkilisi silahlarından biri de Redmond olacak.





Formu yükseldi





Sezon başında beklenen performansı ortaya koyamayan Redmond, son haftalarda ise adeta fırtına gibi esiyor. Siyah-beyazlıların ligde oynadığı son 5 mücadelenin 4'ünde 4 gol ve 3 asiste imza atan İngiliz futbolcu, sadece golsüz beraberlikle sona eren Trabzonspor deplasmanında sessiz kaldı.





Kartal'ın attığı son 12 golün 7'sine direkt katkı sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, özellikle ikinci yarısında oyuna girdiği Fenerbahçe derbisinde 1 gol ve 3 asist ile 4-2'lik zaferin mimarı olmuştu. Redmond, siyah-beyazlı takımla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 25 maçta 6 gol ve 6 asist yaptı.





Ghezzal'ın görevini üstlenecek





Sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Ghezzal'ın yokluğunda teknik direktör Şenol Güneş, hücum organizasyonlarını Redmond üzerinden şekillendirecek. İleri uçta Aboubakar ve Cenk Tosun ile görev alacak olan başarılı futbolcu, hem bu ikiliyi asistleriyle besleyip hem de atacağı gol ya da gollerle derbiye damga vurmak istiyor.





Golcüler belirleyici





Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Galatasaray'da ise Mauro Icardi, bu sezon derbilerde takımlarını sırtladı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile ilk maçta 0-0 berabere kalırken, ikinci müsabakayı 4-2 kazandı. Beşiktaş, Galatasaray ile ligin ilk yarısında oynadığı derbiyi 2-1 kaybetti. Siyah-beyazlıların, üç karşılaşmada bulduğu 5 golün 3'üne Cenk Tosun, diğer 2'sine ise Aboubakar ile Redmond imza attı. Galatasaray ise Beşiktaş'ı 2-1, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.





Sarı-kırmızılıların 3 golünü Icardi, diğer 2 golünü ise Sergio Oliveira ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti.



