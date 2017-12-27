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Şenol Güneş'ten Arda'ya açık kapı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş milli futbolcu Arda Turan'ı beğendiğini söyledi ve takımdan ayrılmalar olması durumunda transferinin gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi.

Haber Merkezi Diğer
Şenol Güneş Arda Turan'a kapıları kapatmadı.

Şenol Güneş Arda Turan'a kapıları kapatmadı.

Fotoğraf: AA

Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş, siyah-beyazlıların gündemin düşmeyen Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Milli futbolcuyu beğendiğini ifade eden Güneş, transferine de kapıları kapatmadı.

Habertürk'e konuşan Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

  • "Benim şu anda elimde bir kadrom var. Birileri giderse birileri de gelecektir. Alternatifi yoksa kimseyi bırakmak istemem. Örneğin Cenk’i göndermeyi düşünmem. Giderse de ona göre çözüm ararız. Arda’yı da tabii ki beğenirim. Ve bunları kamuoyunda konuşmam, başkanla yönetimle konuşurum. Çünkü işin ekonomik boyutu var. O da yönetimin alanı."
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıkamada "Arda Turan gündemimizde yok" dese de, gidecek-gelecek isimlerin netleşmesi sonrasında siyah-beyazlıların Arda için harekete geçebileceği ifade ediliyor.

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