Spor Şenol Güneşten Ceyhun Kazancı sözleri
FUTBOL FUTBOL

Şenol Güneş'ten Ceyhun Kazancı sözleri

Beşiktaş, bugün saat 11:00'da başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla birlikte yeni teknik direktör Şenol Güneş için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yönetim kuruluyla beraber Ceyhun Kazancı da yer aldı. Toplantıda, deneyimli teknik adamın Ceyhun Kazancı'ya yönelik kullandığı sözler sosyal medyada gündem oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneşten Ceyhun Kazancı sözleri
Şenol Güneş

Beşiktaş, bugün saat 11:00'da başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla birlikte yeni teknik direktör Şenol Güneş için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yönetim kuruluyla beraber Ceyhun Kazancı da yer aldı. Toplantıda, deneyimli teknik adamın Ceyhun Kazancı'ya yönelik kullandığı sözler sosyal medyada gündem oldu.

Şenol Güneş, muhabirlerden gelen Ceyhun Kazancı sorularıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

  • "Ceyhun yanımda, CV'si kuvvetli."
  • "Az laf, çok iş yapacak. Ona bunu söyledim"
  • "Ceyhun, benimle ilgili, 'O buradaysa ben yokum' ifadelerini kullanmamış, yani en azından öyle söylüyor."
  • "Ceyhun'u tanımıyordum, dün tanıştık. Tecrübe kazanacak. Ben biliyorum işi olmaz, ben 55 yıldır bu sektördeyim ama halen daha bilmediğim şeyler olabiliyor." Başkan Ahmet Nur Çebi'nin değer ve önem verdiği, Beşiktaş'ın başarısı için çabalayan bir arkadaşımız."

Şenol Güneş'in açıklamalarının ardından Ceyhun Kazancı da, daha önce Şenol Güneş ile herhangi bir sohbetlerinin olmadığını ve olumsuz yorum yapmadığını belirtti. Kazancı, Beşiktaş'ın konusunun bu tarz şeyler değil, başarı odaklı olması gerektiğini de vurgulayıp uzun yıllar Şenol Güneş ile birlikte çalışmayı temenni ettiğini vurguladı.

Türkler inanılmaz bir geri dönüş yaptı

'Türkler inanılmaz
bir geri dönüş yaptı'

​Avrupa basını Fenerbahçe'yi konuşuyor
İmzayı attı

İmzayı attı

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı.
Galatasaray Tahkime gidecek

Galatasaray
Tahkim'e gidecek

​Cezaların indirilmesi isteniyor.
Bir basamak <br>yükseldik

Bir basamak
yükseldik

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Ronaldo golle döndü

Ronaldo golle döndü

​Manchester United-Sheriff maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
'Çalıştığımız yerden <br>golü yedik'

'Çalıştığımız yerden
golü yedik'

​Abdullah Avcı, Kızılyıldız mağlubiyetini değerlendirdi.
Başakşehir <br>liderliği haftaya bıraktı

Başakşehir
liderliği haftaya bıraktı

​Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.
Sivasspor gruptan çıktı

Sivasspor gruptan çıktı

​Yiğidolar, CFR Cluj'u 3-0 yenerek Konferans Ligi'nde gruptan çıktı.
Tur şansı son maça kaldı

Tur şansı son maça kaldı

​Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.
Muhteşem geri dönüş

Muhteşem geri dönüş

​​Fenerbahçe 3-0'dan geri dönerek Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
'Böyle bir ortamda <br>olmak istemem'

'Böyle bir ortamda
olmak istemem'

​Jorge Jesus'tan maç sonunda flaş açıklama.
'Biz aptalız'

'Biz aptalız'

​Rennes cephesinden Fenerbahçe maçı sonrasında sürpriz açıklama.
'Evet hatalıyım!'

'Evet hatalıyım!'

​Ali Palabıyık, İsviçre'deki maç öncesinde konuştu.
Aktürkoğlu'nu eleştirdi

Aktürkoğlu'nu eleştirdi

​Batuhan Karadeniz, Galatasaray'ın genç yıldızını eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.