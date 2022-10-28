Şenol Güneş'ten Ceyhun Kazancı sözleri

Beşiktaş, bugün saat 11:00'da başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla birlikte yeni teknik direktör Şenol Güneş için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yönetim kuruluyla beraber Ceyhun Kazancı da yer aldı. Toplantıda, deneyimli teknik adamın Ceyhun Kazancı'ya yönelik kullandığı sözler sosyal medyada gündem oldu.

Şenol Güneş, muhabirlerden gelen Ceyhun Kazancı sorularıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Ceyhun yanımda, CV'si kuvvetli."

"Az laf, çok iş yapacak. Ona bunu söyledim"

"Ceyhun, benimle ilgili, 'O buradaysa ben yokum' ifadelerini kullanmamış, yani en azından öyle söylüyor."

"Ceyhun'u tanımıyordum, dün tanıştık. Tecrübe kazanacak. Ben biliyorum işi olmaz, ben 55 yıldır bu sektördeyim ama halen daha bilmediğim şeyler olabiliyor." Başkan Ahmet Nur Çebi'nin değer ve önem verdiği, Beşiktaş'ın başarısı için çabalayan bir arkadaşımız."

Şenol Güneş'in açıklamalarının ardından Ceyhun Kazancı da, daha önce Şenol Güneş ile herhangi bir sohbetlerinin olmadığını ve olumsuz yorum yapmadığını belirtti. Kazancı, Beşiktaş'ın konusunun bu tarz şeyler değil, başarı odaklı olması gerektiğini de vurgulayıp uzun yıllar Şenol Güneş ile birlikte çalışmayı temenni ettiğini vurguladı.