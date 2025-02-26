Şenol Güneş'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na: "Seni kandırıyorlar!"

"İbrahim Hacıosmanoğlu seni kandırıyorlar. Dikkat et. Camialarda taraf olma. Sen tarafsızsın. TFF Başkanısın. Hepsinin üstündesin. Sen düzgün bir adamsın. Sen delikanlı bir adamsın. Seni dolduruşa getirenler ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıp alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar. Federasyon başkanı bir kulüp haksızlığa uğramışsa diğer kulüpleri töhmet altında bırakacak beyanat vermemeli. Ben Federasyon Başkanını seviyorum. Delikanlılığını ve dürüstlüğünü biliyorum. Üzülüyorum da bu yüzden."