Şenol Güneş'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na: "Seni kandırıyorlar!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Güneş'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında sorulan soruya verdiği cevap geceye damga vurdu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Kupası'nda oynadıkları Çaykur Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduğunu söyleyen Güneş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adamın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile söyledikleri ise gecenin gündemini oluşturdu.
"İbrahim Hacıosmanoğlu seni kandırıyorlar. Dikkat et. Camialarda taraf olma. Sen tarafsızsın. TFF Başkanısın. Hepsinin üstündesin. Sen düzgün bir adamsın. Sen delikanlı bir adamsın. Seni dolduruşa getirenler ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıp alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar. Federasyon başkanı bir kulüp haksızlığa uğramışsa diğer kulüpleri töhmet altında bırakacak beyanat vermemeli. Ben Federasyon Başkanını seviyorum. Delikanlılığını ve dürüstlüğünü biliyorum. Üzülüyorum da bu yüzden."