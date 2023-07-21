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Spor

Şenol Güneş'ten Lyanco açıklaması: Çok istememize rağmen özel bir durumu var herhalde

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Strasbourg maçının ardından açıklamalarda bulundu ve Lyanco transferinin gerçekleşmemesi hakkında konuştu.

19:48 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Beşiktaş, Almanya kampının son gününde Strasbourg'u 2-1 yendi. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, Lyanco transferi hakkında konuştu.


Sağlık kontrollerinde dizinde sakatlığı olduğu belirlenen Lyanco, İngiltere'ye döndü. Güneş transferin gerçekleşmemesi hakkında, "Amartey ve Onana'da herhangi bir sorun yok. Lyanco'yu çok istememize rağmen özel bir durumu var herhalde. Son durumu bilmiyorum. Orta saha ve hücumda da oyuncu almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Yeni oyuncuların kulübe katılacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Biz Beşiktaş'ın askerleri durumundayız. Başarıyı nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Ne kadar çok Transfer olsa o kadar iyi olur. Bir şeyleri yıkmak değil, yapmak gerekir. Altyapı isteyen var, dışardan isteyen var, şov isteyen var, bunların hepsini isteyen var. yanco'da ısrar etmemizin sebebi, Afrika Kupası'ydı. Afrikalı olmayan oyuncular transfer etmek istiyoruz. Mavi kartı olan oyuncu alabiliriz." dedi.



#Beşiktaş
#ŞenolGüneş
#Lyanco
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