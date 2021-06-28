Spor Serdar Dursun, Fenerbahçeye transferinin perde arkasını anlattı
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Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını anlattı

Alman basınına konuşan Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Serdar Dursun, 'Fenerbahçe’ye yedek oturmak için değil oynamak için gittim. Ligde, Avrupa’da oynamak ve daha sonra Milli Takım’a gitmek istiyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Dursun, Fenerbahçeye transferinin perde arkasını anlattı
Fenerbahçe, Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Serdar Dursun, Almanya’nın Bild Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Bild’e geniş bir röportaj veren golcü futbolcu, “Fenerbahçe’ye oynamak için gittim. Yedek oturmak için değil. Ligde, Avrupa’da oynamak ve daha sonra Milli Takım’a gitmek istiyorum. Bu çok heyecanlı olacak” dedi.

"Fenerbahçe'den teklif gelmesi çılgıncaydı"

  • Transferde çok seçeneğinin olduğunu ifade eden Serdar Dursun, “İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Çin, Dubai, Belçika ve Polonya gibi ülkelerden transfer teklifleri geldi. Fakat Fenerbahçe çok özel. Herkes Fenerbahçe’de oynayamaz. Stada birçok kez gittim. Eşim ve ailem her zaman Fenerbahçe taraftarıydı. Teklif gelmesi çılgıncaydı. Bu yüzden hala tüylerim diken diken oluyor” ifadelerini kullandı.

"Mesut Özil tarihin en iyi 10 numaralarından biri"

  • Mesut Özil gibi harika oyuncularla oynamanın çok güzel olacağını da dile getiren golcü oyuncu, “Tam arkamda oynayacak ve bana pas atacak. Mesut Özil, tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Bu harika olacak” şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe tarihi inanılmaz"

  • “Galatasaray ile oynayacağımız derbi yılın en büyük maçı olacak” diyen Serdar, “İstanbul’da 2 yıl yaşamıştım, bu yüzden yolumu çok iyi biliyorum. Taraftarlar için inanılmaz bir maç. Almanya’da taraftarlar bir restoranda birbirlerini gördüklerini saygı duyarlar. Fakat Türkiye’de o an ortam hemen ısınabilir” dedi.

"Parayla kıyaslanmaz"

  • 29 yaşındaki futbolcu maddi anlamda en yüksek teklifin Fenerbahçe’den gelmediğini ancak Ülker Stadı’na çıkmanın parayla kıyaslanmayacağını belirtirken, sarı-lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden mutlu olduğunu da söyledi.

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