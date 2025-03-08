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Sergej Jakirovic: Plana sadık kaldık

Sergej Jakirovic: Plana sadık kaldık

16:588/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic
Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu. Takımın gösterdiği mücadeleden dolayı mutlu olan Jakirovic, "Rakip üzerimize saha fazla geldi ve arkada daha fazla alanlar bıraktılar. Biz de bu alanları değerlendirerek 2 gol attık." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic dikkat çeken ifadeler kullandı.


'Plana sadık kaldık'

"Öncelikli olarak takımın performansından memnun olduğunu söyleyebilirim. Onları kutluyorum. Bugün çok iyi mücadele ettik. Taktiksel olarak plana sadık kaldık."

'Bazı değişikliklere gittik'

"Pres anlamında ilk yarıda tam istediğimiz gibi değildik. Bu konuda çok iyi değildik. İlk yarının sonlarına doğru golü bulup içeri girdik. Soyunma odasında da presle alakalı olarak, savunma duruşunda bazı değişikliklere gittik."


'Daha da fazlasını atabilirdik'

"İkinci yarı Başakşehir'in daha fazla risk alacağını biliyorduk. Öyle de oldu. Rakip üzerimize saha fazla geldi ve arkada daha fazla alanlar bıraktılar. Biz de bu alanları değerlendirerek 2 gol attık. Daha da fazlasını atabilirdik. Maçın sonlarına doğru yediğimiz golden dolayı da aslında bakarsınız mutlu değilim. Çünkü her golün averaj anlamında önemi var ama günün sonunda 3 puanı alıyoruz. Bu en önemlisi"





#Kayserispor
#Sergej Jakirovic
#Trendyol Süper Lig

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