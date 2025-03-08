Sergej Jakirovic: Plana sadık kaldık

"İkinci yarı Başakşehir'in daha fazla risk alacağını biliyorduk. Öyle de oldu. Rakip üzerimize saha fazla geldi ve arkada daha fazla alanlar bıraktılar. Biz de bu alanları değerlendirerek 2 gol attık. Daha da fazlasını atabilirdik. Maçın sonlarına doğru yediğimiz golden dolayı da aslında bakarsınız mutlu değilim. Çünkü her golün averaj anlamında önemi var ama günün sonunda 3 puanı alıyoruz. Bu en önemlisi"