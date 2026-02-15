Trendyol Süper Lig 22. haftasında Beşiktaş son dakikada attığı golle Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Galibiyetin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

"Yüzde 50'si değişti takımın, daha başka bir oyun oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular ilk 15-20 dakika zorlandı, sonra toparlandık ve oyun bize geçti. İki taraf da bireysel hatalardan gol buldu, denk oldu. İkinci yarıya rakip iyi başladı, sonra biz oynadık ve golü bulduk."

"Rakip yan toptan golü buldu. Yan top zaafiyetimiz çok öne çıktı bugün, günün negatif tarafı bu oldu. Çok yaşanan bir şey değildi ama ekstraydı bugün. 2-2'den sonra 2-3 tane pozisyon oldu. Son dakikada golü bulup kazanmak mutluluk verici."

"Başakşehir herkes için zor olmuştur. Son haftalarda çok iyiler. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu ettik."

"Yeni gelenlerin performansları iyiydi. Çok mücadele ettiler. Bu tür maçlar kolay değil, zor maçlar bunlar."

"Devre arasında aldığımız oyuncular, hepsi ana oyuncular, hepsini oynatıyoruz. Kaliteleri ve performansları beklentiyi karşılayacak gibi duruyor. Biz öyle görüyoruz. Kolay değil, 5 yeni oyuncuyla müthiş performans beklemek doğru değil. Alışma sürecinde oyuncular. Takımımız daha güçlü oynamaya başladı. Bu deplasman kolay değil, zor deplasman. 3 puan sevindirici.

"Önce geri düştük, öne geçtik, berabere oldu. Son ana kadar bırakmayı kazandık. Yavaş yavaş daha iyi olacak."







