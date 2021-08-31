Spor Sergen Yalçın hayalindeki ligi açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Sergen Yalçın hayalindeki ligi açıkladı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, samimi açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın başında uzun yıllar kalmak istediğini belirten Yalçın, gelecekte La Liga’da görev yapmak istediğini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın hayalindeki ligi açıkladı
Beşiktaş'taki teknik direktörlük kariyerine şampiyonlukla başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TRT Spor’da katıldığı programda gündemle alakalı açıklamalarda bulundu.

"İspanya olabilir"


Siyah-beyazlı ekipte uzun yıllar çalışmak istediğini dile getiren Yalçın, “Gönül ister ki 20 sene kalalım, gönül istiyor ama bu işin başarı boyutu var. Şahsi hedefim her sene şampiyon olmak. Sonraki planımda ‘Avrupa olabilir mi?’ diye çalışıyorum. İspanya olabilir” dedi.

"3-4 oyuncu üstünde çalışıyoruz"


Transfer konuları hakkında da yorum yapan başarılı teknik adam, “Kaleci Utku, Karagümrük’e gidiyor gibi, Montero’yu almaya çalışıyoruz. Üstüne bir de yabancı orta saha planımız var. 3-4 oyuncu üstünde çalışıyoruz” yorumunda bulundu.

"Ljajic'in performansı kabul edilemez"

Yalçın, kadro dışı bırakılan Ljajic ile ilgili olarak, “Kadro dışı kalmışsa ümidi kesmişiz demektir. Ljajic’le 8 kez toplantı yapmışımdır. O seviyedeki oyuncunun bu performansı kabul edilemez. Bu maliyetlerde bu performans kabul edilemez” ifadelerini kullandı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
SPOR
Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı


Abone Ol Google News
Av yasağı bitti

Av yasağı bitti

Balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
​Alevler en az 30 dükkanı sardı

​Alevler en az 30 dükkanı sardı

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın.
Türkiyenin desteğini bekliyoruz

Türkiye'nin desteğini bekliyoruz

​Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Hikmetyar Yeni Şafak'a konuştu.
Geride 'enkaz' kaldı

Geride 'enkaz' kaldı

Yeni Şafak, Taliban'ın tam denetimine geçen havalimanında.
FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

FETÖ’nün CHP’deki KHK temsilcisi

Engin Özkoç'a yeni suçlama.
CHP'nin küfürbaz başkanı

CHP'nin küfürbaz başkanı

​Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika 68 küfür saydırdı.

Suriye'den de çıkacaklar

Suriye'den de çıkacaklar

​ABD medyası: Türkiye'nin konumunu güçlendirecek.
Ankesör’de ağ genişliyor

Ankesör’de ağ genişliyor

​FETÖ'cülerin HTS kayıtlarında farklı hatlar tespit edildi.
Katliama bile bile göz yumdular

Katliama bile bile göz yumdular

​ABD istihbarata rağmen kapıyı açık tuttu.

Afganistan'dan çekilme sonrası ​Biden'dan açıklama.

​31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​81 ilin valiliğine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Harp okullarındaki diploma töreninde konuştu.
Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.