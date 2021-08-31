Sergen Yalçın hayalindeki ligi açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TRT Spor’da katıldığı programda gündemle alakalı açıklamalarda bulundu.

"İspanya olabilir"

Siyah-beyazlı ekipte uzun yıllar çalışmak istediğini dile getiren Yalçın, “Gönül ister ki 20 sene kalalım, gönül istiyor ama bu işin başarı boyutu var. Şahsi hedefim her sene şampiyon olmak. Sonraki planımda ‘Avrupa olabilir mi?’ diye çalışıyorum. İspanya olabilir” dedi.

"3-4 oyuncu üstünde çalışıyoruz"

Transfer konuları hakkında da yorum yapan başarılı teknik adam, “Kaleci Utku, Karagümrük’e gidiyor gibi, Montero’yu almaya çalışıyoruz. Üstüne bir de yabancı orta saha planımız var. 3-4 oyuncu üstünde çalışıyoruz” yorumunda bulundu.

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"Ljajic'in performansı kabul edilemez"

Yalçın, kadro dışı bırakılan Ljajic ile ilgili olarak, “Kadro dışı kalmışsa ümidi kesmişiz demektir. Ljajic’le 8 kez toplantı yapmışımdır. O seviyedeki oyuncunun bu performansı kabul edilemez. Bu maliyetlerde bu performans kabul edilemez” ifadelerini kullandı

SPOR Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı



