Sergen Yalçın hızlı döndü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı. Dikkat çeken gelişme ise dün anjiyo operasyonu geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın takımla birlikte idmana çıkması oldu.





Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Yalçın yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik adamın sahaya çıkarak takımı yönetmesi camiada moral kaynağı olarak yorumlandı.





Pas çalışması ve çift kale maç





İdman, ısınma koşularının ardından pas organizasyonlarıyla devam etti. Oyuncular daha sonra dar alanda oynanan çift kale maçlarla günü tamamladı.





Eksikler ve sağlık durumları





Tedavileri süren Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu antrenmana katılamadı. Son günlerde gündemde olan Rafa Silva, belindeki ağrı nedeniyle çalışmada yer almadı ve bugün Acıbadem Hastanesi’nde MR çekiminden geçecek.















