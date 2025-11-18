Sergen Yalçın hızlı döndü

Dün anjiyo geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün takımla birlikte idmana çıkarak görevine hızlı bir dönüş yaptı. Siyah-beyazlılar, 23 Kasım’daki Samsunspor karşılaşması öncesi çalışmalarını sürdürürken, Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu tedavileri nedeniyle antrenmanda yer almadı. Rafa Silva ise bel ağrısı gerekçesiyle çalışmaya katılmadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı. Dikkat çeken gelişme ise dün anjiyo operasyonu geçiren Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın takımla birlikte idmana çıkması oldu.
Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Yalçın yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik adamın sahaya çıkarak takımı yönetmesi camiada moral kaynağı olarak yorumlandı.
İdman, ısınma koşularının ardından pas organizasyonlarıyla devam etti. Oyuncular daha sonra dar alanda oynanan çift kale maçlarla günü tamamladı.
Tedavileri süren Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu antrenmana katılamadı. Son günlerde gündemde olan Rafa Silva, belindeki ağrı nedeniyle çalışmada yer almadı ve bugün Acıbadem Hastanesi’nde MR çekiminden geçecek.