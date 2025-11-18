Rafa yüzünden rota değişti

Beşiktaş'ta bir yandan Rafa Silva krizini aşmaya çalışırken diğer yandan da devre arasında yapılacak transferlere odaklandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ve sportif direktör Serkan Reçber, ocak ayı için geniş bir liste yaparken, öncelik merkez orta saha ve stopere verilmişti. Ancak ortaya çıkan Rafa Silva sorunu siyah-beyazlıların rotayı değiştirmesine sebep oldu. Ayrılmak istediğini söyleyen ve idmanlara da çıkmayan Portekizli oyuncunun takım için çok önemli bir yer tutması teknik heyetin de işini zorlaştıracak. Bu nedenle 10 numara bölgesi için yeni arayışlara girecek olan Beşiktaş, devre arasındaki transfer rotasını da değiştirmek zorunda kaldı.