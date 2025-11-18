Yeni Şafak
Rafa yüzünden rota değişti

G: 18/11/2025, Salı
Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol atıp 3 asist kaydetti.

Devre arasında orta sahaya ve stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Rafa Silva'nın ayrılmak istemesi nedeniyle listesini güncelledi. Siyah-beyazlılar, ocak ayında 10 numara bölgesine de bir takviye yapmak için arayışlara başladı.

Beşiktaş'ta bir yandan Rafa Silva krizini aşmaya çalışırken diğer yandan da devre arasında yapılacak transferlere odaklandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ve sportif direktör Serkan Reçber, ocak ayı için geniş bir liste yaparken, öncelik merkez orta saha ve stopere verilmişti. Ancak ortaya çıkan Rafa Silva sorunu siyah-beyazlıların rotayı değiştirmesine sebep oldu. Ayrılmak istediğini söyleyen ve idmanlara da çıkmayan Portekizli oyuncunun takım için çok önemli bir yer tutması teknik heyetin de işini zorlaştıracak. Bu nedenle 10 numara bölgesi için yeni arayışlara girecek olan Beşiktaş, devre arasındaki transfer rotasını da değiştirmek zorunda kaldı.




Rafa Silva'nın ayrılmak için 3 milyon euro bonservis bedeli önermesi kabul görmezken, Beşiktaş, 10 ila 15 milyon euro arasında bir rakama evet diyecek. Buradan gelecek para 10 numara transferine ayrılacak. Beşiktaş, Rafa Silva'nın idmana çıkmamaya devam etmesi halinde tutanaklar tutulacak ve FIFA'ya başvurulacak.


Portekiz basını ise Benfica'nın Rafa Silva'yı gündemine aldığı ve teknik direktörü Jose Mourinho'nun da özellikle istediği belirtildi. Ancak Benfica, Rafa Silva'nın sözleşmesini feshetmesi ve Portekiz'e dönmesi halinde sürece dahil olacak.





