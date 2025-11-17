Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rafa Silva'ya ceza yolda: Tesislere gelince bakın ne yapmış

Rafa Silva'ya ceza yolda: Tesislere gelince bakın ne yapmış

10:5317/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Beşiktaş’ta Rafa Silva konusunda sular durulmuyor. Portekizli oyuncu, dönüş sonrası tesislerde yaptığı beklenmedik davranışla yeni bir krizin fitilini ateşledi. Aynı tavrı tekrar etmesi halinde oyuncuya cezai işlem uygulanacak.

Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Rafa Silva ile ilgili kriz büyüyor.

Siyah-beyazlı ekipte dün sabah saatlerinde salonda yapılan antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın akşam idmanında sahaya çıkması bekleniyordu. Ancak Portekizli takım programına yine uymadı.

Kendisini odaya kapattı


Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre tecrübeli oyuncu, dün sabah kulübün tesislerine giriş yapmasına rağmen saatlerce odasında bekledi ve gün içinde planlanan çalışmalara katılmadı.

Kulüp yetkililerinin yaptığı görüşme girişimlerini de kabul etmeyen 31 yaşındaki futbolcunun bu tavrının, teknik heyette rahatsızlığa neden olduğu bildirildi.


Rafa Silva'nın bugün de aynı davranışları göstermesi durumunda cezai yaptırımla karşılaşacağı aktarıldı.

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Nevzat Demir Tesisleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konuta kimler başvuramaz? İşte sosyal konut başvurusu geçersiz sayılacaklar