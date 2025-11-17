Rafa Silva'ya ceza yolda: Tesislere gelince bakın ne yapmış

Beşiktaş’ta Rafa Silva konusunda sular durulmuyor. Portekizli oyuncu, dönüş sonrası tesislerde yaptığı beklenmedik davranışla yeni bir krizin fitilini ateşledi. Aynı tavrı tekrar etmesi halinde oyuncuya cezai işlem uygulanacak.
Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Rafa Silva ile ilgili kriz büyüyor.
Siyah-beyazlı ekipte dün sabah saatlerinde salonda yapılan antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın akşam idmanında sahaya çıkması bekleniyordu. Ancak Portekizli takım programına yine uymadı.
Kendisini odaya kapattı
Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre tecrübeli oyuncu, dün sabah kulübün tesislerine giriş yapmasına rağmen saatlerce odasında bekledi ve gün içinde planlanan çalışmalara katılmadı.
Kulüp yetkililerinin yaptığı görüşme girişimlerini de kabul etmeyen 31 yaşındaki futbolcunun bu tavrının, teknik heyette rahatsızlığa neden olduğu bildirildi.
Rafa Silva'nın bugün de aynı davranışları göstermesi durumunda cezai yaptırımla karşılaşacağı aktarıldı.