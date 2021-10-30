Spor Sergen Yalçın Sezon başından beri bize yapılanlar ortada
FUTBOL FUTBOL

Sergen Yalçın: Sezon başından beri bize yapılanlar ortada

Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yedikleri golün kendilerine yakışmadığını söyledi. Hakem performansları hakkında da konuşan Yalçın, "Sezon başından beri bize yapılanlar ortada" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sergen Yalçın: Sezon başından beri bize yapılanlar ortada
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanmak amacıyla Hatay'a geldiklerini ancak maçı kaybettiklerini aktardı. Deplasman oyunlarında bu sene çok ciddi sorunlarının olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Bunu oyuncularla konuştuk. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili, nasıl mücadele etmemiz gerektiğiyle ilgili ancak bugün oynadığımız oyuna baktığımız zaman hani deplasman oyunlarındaki performansların çok değişmediğini gördük. Özellikle yediğimiz gol bize yakışmadı, hani bir amatör takım bile belki böyle goller yemiyor artık. Çok basit bir top kaybıyla oynanmaması gereken bir topla ilgili çok basit bir gol yedik. Bu konuyu 2 seneden beri sürekli tartışıyoruz. Normalde böyle şeyler bizim takımımızda olmuyor ama hatalar oyunu, oyuncular bazen hata yapabiliyor, basit düşünebiliyor oyun içerisinde."

"Sezon başından beri bize yapılanlar zaten ortada"

Bir gazetecinin iptal edilen golle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Yalçın, şu cevabı verdi:

  • "Yani pozisyonu bilmiyorum şimdi yorum yapmayayım. Ofsayt verdi ama gol mü ofsayt mı onu bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim; Cüneyt Hoca'yla ilgili değil, genelde sezon başından beri oynadığımız oyunlarda maalesef bizim maçlarda beklentinin çok altında yönetimler var, inanılmaz hatalar oluyor. Yediğimiz goller, verilmeyen penaltılar, yani sarı kartlar, bugün kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti hiçbirini göstermedi. Sürekli ucuz hareketler yapan oyuncular sahada, sürekli yere yatan, ölmüş gibi davranıp 1 saniye sonra tekrar kalkıp oyuna girip aynı performansla devam eden oyuncular, tabi hakemlerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bu kadar ucuz faulleri vermemesi gerekiyor, kartları çıkarması gerekiyor"

Beşiktaş, Hatay deplasmanından puansız ayrıldı
SPOR
Beşiktaş, Hatay deplasmanından puansız ayrıldı

Mehmet Topal'ın kariyer golü iptal oldu
SPOR
Mehmet Topal'ın kariyer golü iptal oldu

Sergen Yalçın'ı yıkan sakatlık
SPOR
Sergen Yalçın'ı yıkan sakatlık


Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.