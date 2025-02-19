Sergio Oliveira'dan sürpriz imza! İkinci lige transfer oldu

Oliveira iki sezon Galatasaray forması giydi.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Sergio Oliveira, sürpriz bir transfere imza attı.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Olympiacos'a transfer olan 32 yaşındaki Portekizli orta saha, Brezilya Serie B takımlarından Sport Recife'ye transfer oldu.
Oliveira, 2022-24 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.
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