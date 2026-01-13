Yeni Şafak
Sertaç Şanlı yuvaya geri döndü

20:2413/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
DHA
Son olarak EuroLeague takımlarından Dubai'de forma giyen tecrübeli pivot Sertaç Şanlı, Beşiktaş GAİN'e transfer oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN, daha önce de siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli pivot Sertaç Şanlı’yı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2016/17 ile 2017/18 sezonlarında siyah-beyaz formamızla mücadele eden ve 2016/17 sezonunda final serisi oynayan takımımızın önemli oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı, kariyeri boyunca Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basket, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona ve Fenerbahçe Beko takımlarında görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, son olarak EuroLeague ekiplerinden Dubai Basketball forması giydi. Sertaç Şanlı, 2025/26 sezonunda Beşiktaş GAİN formasıyla BKT EuroCup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Sertaç Şanlı’ya yeniden Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.



#Sertaç Şanlı
#Transfer
#Beşiktaş GAİN
