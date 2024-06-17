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Spor

Sevilla Sergio Ramos ile yollarını ayırdı

La Liga ekiplerinden Sevilla, 38 yaşındaki deneyimli savunmacısı Sergio Ramos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.

14:51 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:51 - 17/06/2024 Pazartesi
AA
Ramos, kariyerinin büyük bir bölümünü Real Madrid'de geçirdi.
Ramos, kariyerinin büyük bir bölümünü Real Madrid'de geçirdi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'da deneyimli oyuncu Sergio Ramos ile yollar ayrıldı.


Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtildi.

Ramos'un Sevilla'da gösterdiği bağlılık, liderlik ve özveriye teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu. Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.


Deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.

#Sergio Ramos
#Sevilla
#İspanya La Liga
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